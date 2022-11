‘RAZOČARALA SE’ Mirela Holy proziva Ivanu Kekin: ‘Ja imam marihuanu, ti imaš marihuanu, a suzdržana si’

U jučerašnjoj emisiji RTL Direkt voditeljica Mojmira Pastorčić ugostila je političarku Mirelu Holy, autorici poznatog Lex cannabisa, prijedloga zakona o legalizaciji marihuane, odnosno o punom iskorištavanju potencijala konoplje.

Iako je Holy svjesna da izglasavanje zakona neće proći kako priželjkuje, zasmetao joj je jedan suzdržan glas s ljevice. Radi se o zastupnici Ivani Kekin, supruzi poznatog pjevača Mile Kekina, koja je svojom suzdržanošću začudila, a zasigurno i uvrijedila Holy. “Ja imam marihuanu, ti imaš marihuanu, mi isto imamo marihuanu”, izrecitirala je Holy pjesmu Hladnoga piva, čiji je frontmen Kekin, pa dodala kako ne može vjerovati da baš ona ostane suzdržana, što zbog političke dosljednosti, što iz privatnih razloga, referirajući se na pjesmu koju joj suprug pjeva.

I na svom Twitter profilu se također odlučila bocnuti Ivanu Kekin: “Fakat zelena ljevica. Usput, još je i supruga frontmena grupe koja svira ovu pjesmu”, napisala je u poveznicu pjesme.

Ono kada zastupnica tzv. zelene ljevice na saborskom odboru glasa suzdržano o Lex cannabisu 😶

Fakat zelena ljevica

By the way, još je i supruga frontmena grupe koja svira ovu pjesmu ⬇️https://t.co/DCdScNmBZk

