‘RAZLOZI LEŽE NA GROBLJIMA’ Sejo Sexon nastavlja rat, postalo je gadno: ‘Ovakav čovjek više ne može i neće izvoditi moje pjesme’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Obožavatelji bosansko-hercegovačke grupe ‘Zabranjeno pušenje‘ u posljednje vrijeme na društvenim mrežama mogli su svjedočiti prepirci između dva člana Neleta Karajlića (Nenad Janković) i Seje Sexona (Davor Sučić). Sejo je nedvano u službenom priopćenju Neletu i Stefanu Milenkoviću, koji s njim nastupa na koncertima, izričito zabranio korištenje glazbe kojoj je on autor.

U priopćenju između ostaloga tako stoji: “Nenad Janković alias Nele Karajlić je u više navrata koristio brand i autorska djela “Zabranjenog pušenja”, uz sumnju da je prava na tim djelima nezakonito ustupao u poslovnim transakcijama.” Karajlić je na to reagirao putem Facebooka, gdje je rekao da takvu zabranu neće dozvoliti nijedan sud. No tu nije sve stalo, jer je Sejo putem službenog profila grupe objavio odgovor Neletu naslovljen ‘Priča o tenkisti‘.





“…nadam se da sam konačno uspio razriješiti i taj vječni misterij oko Neletovog autorskog učešća u radu Zabranjenog pušenja prije 1992.” započinje tekst. Dalje navodi kako je htio obavijestiti javnost o razlozima pokretanja svih potrebnih pravnih radnji do “sudske zabrane za sva moja djela koja isti, dr Nele, javno koristi i izvodi”. Kaže kako se ranije nije htio oglasiti o tome da ne puni medijske stupce, no Neletov iskaz ipak ga je prisilio da mu odgovori.

“Naime, po zakonu o autorskom pravu svaki autor može osobi oduzeti dozvolu za korištenje djela ukoliko isti narušava moralne i etičke principe koje autor smatra bitnim,” navodi se dalje u tekstu. “Ovom prilikom, isto tako, dajem na uvid samo dio medijskih istupa i eskapada, koji su skupljeni za potrebe sudskog procesa, a tu je i simpatična fotomontaža sa kokardom, koja najbolje govori šta o Neletovim političkim pozicijama, višegodišnjem govoru mržnje te parolama i pjesmama koje veličaju presuđene ratne zločince misli naša javnost i publika.” Nakon toga objavljena je nekolicina linkova na razne članke i YouTube videe kojima se može pristupiti.

‘Razlozi leže na grobljima’

“(…) moje obrazloženje te za mene najdublji i najbitniji razlozi zašto ne želim da moja djela koristi dr. Nele Karajlić, nalaze se na žalost i na njegovu sramotu, na brojnim sarajevskim grobljima, gdje leže kosti 11000 Sarajlija koje su, uz četiri godine izgladnjivanja i terora, poubijali upravo likovi koje je dr. Nele godinama veličao u svojim pjesmama i intervjuima. (…) na žalost svi mi i danas svjedočimo perverznoj potrebi dr. Neleta da ismijava i vrijeđa svoj grad i svoje bivše sugrađane i njihove žrtve,” rječit je bio Sejo u objavi.

Spomenuo je i druge poznate umjetnike sa sarajevskim korijenima: “Za vjerovati je da je samo teška muka natjerala našeg doktora da posegne za djelima benda koji svu inspiraciju i emociju i danas crpi iz Sarajeva, grada Oskarovca Danisa, nagradama ovjenčane Jasmile ili neponovljivih Dubioze i Štuka, tog njemu i danas odioznog mjesta u koje bi on, kako kaže, ušao samo na tenku.”

‘Istovremeno je i ružno i tužno…’









Sejo napominje činjenicu da je Nele navodno registrirao pravo na proizvodnju papirne galanterije te hardwarea i softwarea sa imenom benda, te kaže kako to više govori o njegovoj financijskoj situaciji nego o pravu da koristi djela kojima nije autor. “A istovremeno je i ružno i tužno da se snimci koje je zajednički finansiralo prijeratno Zabranjeno pušenje brutalno pokradu i prenesu na druga pravna i fizička lica bez znanja i dopuštenja tadašnjih članova Zabranjenog pušenja koji su i danas vlasnici istih,” dodaje.

“Treba li ga podsjetiti da nije ugodno slušati parole o Radovanu i Đurđevdanu koliko god one donosile simpatija u njegovoj novoj domovini? (…) Jer stara je istina da se dobre pjesme ne dobivaju, one to postaju kada ih otpjevaš tako da ti ljudi vjeruju. Naš bivši pjevač, definitivno više nije taj čovjek kome ljudi vjeruju u ono što pjeva.”

Pred kraj teksta Sejo se obratio izravno Neletu, govoreći kako ne zna zašto Nele stigmatizira Zagreb: “Ne znam zašto taj Zagreb, u kojem živim poslije rata, a u kojem ćeš uskoro i sam nastupiti, smatraš nekom stigmom i izjednačavaš ga sa tvojim nečasnim beogradskim angažmanom koji si proveo pljujući po ranjenom Sarajevu, veličanju ljudi koji su ga rušili, potkradajući usput svoje bivše saborce i njihovo autorsko vlasništvo.”









Objavu je završio podosta efektnom rečenicom: “Zato, Nele, pjevaj svoje pjesme. I sam kažeš da ih imaš puno i da ih ljudi vole. Jer jedino iza njih stoji tvoje srce. Ako ga još ima.” Uza sve što je Sejo iznio u svojem odgovoru bez zadrške, obožavateljima i ostatku javnosti preostaje jedino vidjeti hoće li se ova dramatična saga ponovno nastaviti.