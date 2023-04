RASTU NAPETOSTI U SHOW-U! Pala je prva jedinica u Večeri za 5 na selu: ‘Predjelo je bilo tanko, šunka nije bila domaća,…’

Borislav je za glavno jelo poslužio zarolanu svinjsku lopaticu s gljivama, krumpirima i povrćem uz salatu. „Bili smo šutljivi kao na karminama“, rekao je Karlo, a Ljiljani je izgledalo kao da idu domaćinu na živce.









Jurici je smetalo što nije dobio pečenu tikvicu, a i meso mu je bilo žilavo. „Bilo je presuho“, dodao je Karlo dok je Ljiljani bilo u redu, no krumpir joj je bio neslan.

„Meso i punjenje mi je bilo vrhunsko“, rekla je Mirna, a Karlo i Jurica su prigovorili i za tvrde gljive i malo krumpira.

Za kraj večere Borislav je poslužio pitu od jabuka, a svi su prije večere komentirali kako ne vole jabuke, a kamoli u kolaču! „Jabuke mogu probati samo kad ih uberem sa stabla, zagrizem i to je to, ali u kolaču ne preferiram“, rekla je Mirna, a Ljiljana je isto ponovila da ne jede kolače s jabukama, no da je pojela kore. „Cimet preferiram više u vinu, malo sam probao radi reda“, zaključio je Jurica.









Nakon poklona Borislav im je odglumio jedan skeč jer glumi u amaterskom kazalištu, a potom su stigli i svirači pa su se svi napokon razveselili. Uslijedilo je proglašenje pobjednika; na petome mjestu završio je večerašnji domaćin, četvrti je bio Karlo, treća Mirna, Jurica se smjestio na drugome mjestu, a pobjednica tjedna bila je Ljiljana. „Strašno sam dirnuta, zahvaljujem ekipi i jako mi je drago što sam sudjelovala“, rekla je.

