‘RASPLAKALA SI ME’ Ovo je jedna od najdirljivijih objava Danijele Dvornik: ‘Nije ga bilo briga, htio je da ja budem sretna’

Autor: Dnvno.hr/K. V.

Prošlo je 14 godina otkako nas je napustio legendarni Dino Dvornik. Kao i svaka legenda, Dino i danas živi kroz svoje djelo. No osim kroz pjesme i sjećanja brojnih prijatelja i obožavatelja, Dino živi u svojoj kćeri Elli i unučicama Balie i Lumi, koje nas često znaju podsjetiti na njega, što izgledom, što svojim karakterom.

Često ga se njegova obitelj prisjeća, kako privatno, tako i na društvenim mrežama. Svaka spomen na Dina mnogima izazove suzu u oku, no gorko-slatka sjećanja na njega svima su draga te svi iščekuju neki novi detalj iz njegova života.



U posljednje se vrijeme Dina sve češće na svojim društvenim mrežama prisjeća njegova supruga Danijela. Posljednjom je objavom na svom Instagram profilu mnoge raznježila, a poneke i rasplakala.

“Nema više ovakve face… Duhovit, dobrica, zabavan, mudar na svoj osebujan način. Kad smo izlazili vani kao momak i cura, nismo imali love, ali kad bi on imao neku lovu, ja bi se osjećala kao kraljica. A nije to bilo puno”, započela je objavu Danijela.







“Sjećam se kad sam mu jednom rekla da mi se sviđaju jedne hlače od Mure (iako sam radila tada, to mi je bilo nedostižno). Kad je dobio prvu lovu odveo me na odjel Mure i rekao mi da biram što hoću. Ja onako sva zbunjena, pokažem mu te hlače i kažem mu da puno koštaju, a on kaže ‘uzimaj’. Vidio je prije da sam bacila oko na jednu suknju pa je na blagajni dodao i nju. Sve su se tete sa odjela skupile oko njega i gledale ga kao u Boga. Nije uopće gledao cijenu i nije ga bilo briga. Htio je da ja budem sretna. A bio je najzgodniji i bio je moj”, prisjetila se njihove mladosti.

U samo par sati njezina je objava prikupila tisuće lajkova, ali i mnogo dirljivih komentara. “Piši nam još o Dinu. Ovo je nešto najljepše što sam pročitala u zadnjih sto godina na društvenim mrežama”, napisala je jedna pratiteljica, a Danijela joj je odgovorila: “Imali smo sreću da smo odrastali u vremenu kad su nas male stvari veselile najviše na svijetu. I ta neka naša skromnost činila je to sve većim!”

“Meni su i suze krenule”, “Koliko je ljubomornih cura bilo po Splitu. Bili ste tako dobar par”, “Ajme, rasplakao me. Bio je neponovljiv i svoj”, neki su od komentara dirnutih pratitelja.