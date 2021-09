RASISTIČKI ISPAD U DUBROVNIKU?! Holivudska glumica tvrdi: ‘Napala nas je grupa neo-nacista, bilo je strašno!’

Autor: Š. P.

‘Hrvatski turizam’ danas je na naslovnicama poznatih svjetskih portala, ali, nažalost, ni zbog čega dobrog – poznata holivudska glumica Gabrielle Union s javnosti je, naime, podijelila neugodnu situaciju koju je 2019. godine doživjela na ljetovanju u Dubrovniku.

U razgovoru za časopis People, 48-godišnja glumica i supruga NBA košarkaša Dwaynea Wadea prisjetila se rasističkog ispada koji joj je obilježio ljetovanje te ju duboko potresao.

S prijateljima je te 2019. godine zbog posla doputovala u Dubrovnik, a slobodno vrijeme odlučili su iskoristiti u posjetu turističkoj atrakciji. “Željeli smo rekreirati Cerseine korake iz Igre prijestolja”, objasnila je Union za People.

Nakon što je s prijateljima ušla u klub za kojeg su u tom trenutku mislili da je gay bar, naručili su pića i pogledali okolo te shvatili da su okruženi rasističkom memorabilijom i grupom neo-nacista.

“Nikad nisam iskusila takav nivo mržnje i prijetnje fizičkim nasiljem”, prisjeća se Union i kaže da ih je grupa slijedila nakon što su napustili klub. “To nas je jako potreslo. Zanijemili smo od straha i adrenalina”, ispričala je glumica i dodala da iskustvo u Hrvatskoj nije i jedini rasizam kojeg je u životu iskusila.

“Postoje mikroagresije, a postoje i pravi napadi. To znači biti obojen u ovoj zemlji. Mislimo da smo nadišli rasizam, ali nismo. To je razočaravajuće”, dodala je glumica. Incident u Hrvatskoj detaljno je opisala i u svojim memoarima nazvanima “You Got Anything Stronger?” (“Imaš li nešto još jače?”).

Inače, glumica je prošle godine u središte medijske pažnje došla zahvaljujući angažmanu u reality natjecanju “America’s Got Talent”, u kojem je bila sutkinja. Nakon nekoliko epizoda, prijavila je Simona Cowella i njegovu produkcijsku kuću zbog ‘toksičnog radnog okruženja’, a spomenula je i neke rasističke ispade, poput onog kad su je zamolili da u emisijama uživo ‘ne nosi previše crnačke frizure’.