RAK JE IPAK BIO JAČI OD LEGENDARNOG ROCKERA! Odsvirao je svoju posljednju pjesmu: ‘S dubokom tugom javljamo da je umro nakon duge borbe’

Legendarni basist grupe ‘The Smiths’, Andy Rourke, umro je od raka gušterače, objavio je u petak Johnny Marr, bivši gitarist ovoga vrhunskog engleskog indie rock benda osamdesetih.

“S dubokom tugom objavljujemo da je Andy Rourke umro nakon duge bolesti, borbe s rakom gušterače”, napisao je Johnny Marr na svom Twitteru.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023