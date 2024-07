Rajko Dujmić prije smrti otkrio tko je Milena iz hita Novih fosila: ‘Priča je vrlo osobna’

Autor: I.D.

Glazbenik i frontmen Novih fosila, Rajko Dujmić, preminuo je 4. kolovoza 2020. godine od posljedica prometne nesreće koju je doživio. Iza njega plodna je karijera, a jedan od najvećih hitova za koje je Rajko Dujmić napisao glazbu je Milena. Prava Milena, koja je inspirirala taj hit bila je medicinska sestra iz Negotina na Vardaru, u Sjevernoj Makedoniji.

“To je obećana pjesma. Milena je majka dvoje djece i priča je vrlo osobna. To je zapravo priča o svim medicinskim sestrama”, otkrio je Rajko godinama kasnije. Drugom prilikom otkrio je malo više detalja. “Milena je danas udana i ima dvoje djece. Ona je Makedonka, iz Negotina na Vardaru”, započeo je Rajko tada.

“Upoznali smo se u Herceg Novom i Bog zna kako smo razgovarali i dogovarali do tri ujutro. Onda je ispratim do sobe i ispred vrata joj kažem – ti ćeš završiti u pjesmi. Ona meni kaže – ti to svakoj govoriš. Kažem joj – vidjet ćeš. Ne odem s njom u sobu, okrenem se i odem”, rekao je tada.

‘To je život jedne medicinske sestre iz provincije’

“Zapravo ta pjesma je posvećena medicinskim sestrama. To je život jedne medicinske sestre iz provincije koja je došla u grad i ima iznajmljenu sobu. Život joj je u smjenama – dnevna-noćna. Nikad nema stalnog frajera”, dodao je. Jednom prilikom ona je javno komentirala pjesmu. “Ispala je dobra pjesma, koju svi i danas slušaju i drago mi je zbog toga”, rekla je tada.

Inače, voditelj Dalibor Petko je pronašao medicinsku sestru iz Negotina na Vardaru koja je poslužila kao inspiracija velikom hitu od prije dvadesetak godina. Tada je Sanja Doležal uspjela reći da su jako sretni što je čuju te da se nadaju skorašnjem susretu nakon toliko godina.

“Bili smo i generacija, isto godište. Kad smo došli u Negotin na Vardaru, od kuda ona dolazi, nakon dvije godine, kako se cijela turneja zvala ‘Milena generacijo’, ona je došla s dvoje djece i s mužem, plakala je od sreće, nije mogla vjerovat da ću održat obećanje”, otkrio je Rajko Dujmić kako je nastala čuvena pjesma ‘Milena generacijo moja’.