Radoslav na putovanje vodi Irenu, a kod Miroslava stigla Gabrijela: ‘Napokon smo skupa!’

Autor: Barbara Grgić

Lena je odlučila otići s farme, nakon još jedne rasprave s Antom, no prije odlaska kazala mu je sve što joj leži na duši.

”Doviđenja, hvala! Doma smo same. Da sam htjela biti sama, ne bih došla ovdje. Sa mnom nisi ni tri riječi progovorio. Sa mnom ne komuniciraš”, kazala je farmeru, koji joj se ispričao, no njoj to nije bilo dovoljno pa se s njim nije ni pozdravila, ”Ni ruku ne zaslužuješ”.





”Nek’ se oni kolju, a ja uživam u pogledu”, poručila je Victoria.

Nakon romantične večere na kojoj je pokazao svoju ranjivu stranu, Mijo je drugi dan bio puno bolje volje, a Brankicu i Ružu mučila je samo jedna stvar – njegova brada koju bi rado voljele podšišati.

”Voljela bih da uspije naše druženje, a kasnije možda i naša ljubav”, kazala je Brankica.

Miroslavove cure doručkovale su same, a svom su farmeru zamjerile što je odsutan.

”Tijekom jutra se pet puta presvlačio, mirisao parfemom”, primijetila je Jasmina.

Uskoro im se pridružila voditeljica Anita Martinović s iznenađenjem. Na njegovu farmu stiže Gabrijela.









”S njom se čuje već neki duži period, duže od nas. Upotrijebila je dopisivanje da ga uzme k sebi”, Dragana je komentirala, ”Gabi mi je rekla da dolazi”.

”Bio sam sretan kad sam je vidio, djevojka vesela i nasmijana”, Miroslav je rekao.

Jožef je svojim damama odlučio pokazati imanje, a posebno ih je oduševio njegov ribnjak. Branko je Smilju i Ružu odveo u lokalnu vinariju, a tijekom vožnje nije prestajao gledati Smilju i tepati joj.

”Mislim da je Smilja malo ljubomorna. Imao sam na mobitelu nekih prijateljica, pola toga je izbrisala”, otkrio je farmer.









Nastavlja se piknik na koji je Ivan poveo svoje cure. A nakon poljubaca s Vesnom, odlučio je nasamo razgovarati i sa Samantom, koja nije propustila farmera upitati sve o poljupcu.

”Morao sam joj dati malo više pažnje, ali znaš da si ti moj broj jedan i dalje”, kazao joj je, dodavši da mu prevelika razlika u godinama predstavlja mali problem.

Razgovor je završio zagrljajima, a Vesna je poručila kako nije ljubomorna.

Radoslava je čekala nova odluka, najvažnija dosad – mora odabrati koju damu vodi na romantično putovanje.

”Vi ste zaista divne i predivne osobe, ali različite. Ines, osobu poput tebe mnogi bi trebali priželjkivati. Irena, mnogo toga zajedničkog mi imamo, volimo životinje, ljude, malo si drukčija od ostalih”, kazao je Rade.

”Sada vidim jednog novog Radu, ne znam što se to dogodilo, nešto se u njemu promijenilo”, Irenu je začudilo.

”Jednu curu ću pokušati, ma ne usrećiti, nego ću joj vratiti smisao života. Ines, žao mi je, ostat ćemo prijatelji, ali ti ideš iz ovoga showa”, poručio je Rade, odabravši Irenu.

”Ostala sam šokirana… Samo zato što se s njom cijelo vrijeme svađao dok smo bili tu”, poručila je Ines, zahvalivši Radi na svemu, ”Sad kad bih mogla, promijenila bih samo da mu se više suprotstavljam”.

Miroslav i Gabrijela povukli su se nasamo, a ona mu se požalila da je brine kako će ostale cure reagirati na njezin dolazak. ”Nisam očekivala takav doček od cura”, rekla je Gabi.

”Napokon smo skupa”, rekao joj je Miro.

”Uživo mi je deset puta bolje nego preko poruka”, Gabi je zaključila.

Za to vrijeme, Dragana, Perka i Jasmina dale su svoj sud o gošći, a posebno im je ”zasmetala” razlika u godinama između farmera i Gabi.

Stjepan je nakon brojnih radnih zadataka svoje dame konačno odveo na kupanje, a za to vrijeme na Pelješcu Milena je Klaru i Victoriju ponovno povela u svijet meditacije.

”Ja sam Antu stavila na svoje grudi i držim ga čvrsto na svojoj srčanoj čakri, a ti stavi Antu tamo gdje ti treba”, poručila je ostalima.

Cure su još jednom svom farmeru zamjerile što ne provodi dovoljno vremena s njima.

”Muškarci ne mogu podnijeti jake žene. A nas tri koje smo ostale u kući, mi bismo ga mogle pojesti”, Victoria je zaključila.

Jožef je svojim damama zadao zadatak uređenja trave u njegovu dvorištu, a najzadovoljniji je bio s Marijom i njezinim radom. Amra je vrijeme s farmerom iskoristila kako bi mu dijelila komplimente, što je Jožefa malo nerviralo.

Pobjednicom zadatka Jožef je proglasio upravo Mariju, a njih su se dvoje osamili u njegovoj drvarnici.

”Ovo mi je oduvijek falilo, da se s nekim zavaljam u piljevini. Sad se sve poklopilo”, farmer je bio sretan.

Branko je za svoje dame pripremio kućni tulum uz ples i tamburašku glazbu, a što se konačna odluka više približavala, to je bio nesigurniji: ”Zavolio sam i jednu i drugu. Što će prevagnuti, kako da se odlučim? To ne bih znao ovog trenutka reći”.

”On kaže da se pokajao, ali i dalje se dvoumi. On bi i sa mnom i Smiljom”, Ruža je poručila.

I na Ivanovom imanju fešta! Mladi je farmer okupio tamburaše, prijatelje i obitelj, kako bi ih upoznao sa Samantom i Vesnom, a glavni sud dala je njegova mama.

”U jednom trenutku sam se osjećao kao da se ženim kad sam sa Samantom plesao”, poručio je Ivan.

”Počeo mi je Ivan ići malo na živce, stalno me pokušava ljubiti”, Samanta je imala potpuno drugo viđenje situacije, no ipak ga je ljubila i grlila, ”Uzvratim mu poljubac ‘ko fol’, želim ići na to putovanje, ne želim da Vesna pobijedi… Ali ne vidim se baš nešto s njim”.

Dok su se Ivan i Samanta kupali u bazenu, Vesna je s njegovom mamom tračala svoju suparnicu: ”Ima dovoljno godina, da ona nema nijedan dan radnoga staža, da se ne trudi raditi… Ona neće apsolutno ništa”.

A kako će proteći novi dan na farmama, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u.