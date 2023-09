Radi li Indira Levak ovo namjerno? Kada god nastupa u Beogradu, obavezno izazove ovu reakciju

Pjevačica Indira Levak nedavno je nastupila u jednom beogradskom restoranu, gdje je privlačila pažnju glasom i hitovima, ali i modnom kombinacijom. Gornji dio haljine bilo je zlatne boje i podsjećao je na zakopčani sako, dok je donji dio imao minicu s dva visoko podignuta proreza sa svake strane.

Indirine plesne haljinice

Unatoč tome što je haljina otkrivala više nego obično, Indira se nije previše obazirala na to. Neprestano je plesala s gostima, koji su je oduševljeno snimali i zajedno s njom pjevali.

Vrijedi spomenuti da je Indira nedavno proslavila svoj 50. rođendan, a njezin suprug Miroslav Levak priredio je proslavu za nju. Na društvenim mrežama Indira je pozirala ispred torte u obliku harmonike, okružena najbližim prijateljima i rodbinom.





“Hvala dragi moji na predivnim željama za ročkas! Volim vas, trebala je to biti večera za dvoje, ali je moj Mirek uvijek pun iznenađenja. Kakav dernek.. Love you mužiću. Ništa bez harmonike haha, a malo sam ju i rastegnula .. naravno da su me kitili haha”, napisala je Indira u opisu.

Podsjetimo, Indira je prošle godine također plijenila pažnju outfitom u Beogradu. Tada je nosila ružičastu haljinu, koja je također otkrivala previše.

“Odijevam se prema raspoloženju. Nekada mi odgovara jednostavnost, klasika, a nekada volim glam rock izdanja”, kazala je tada pa dodala da se nikad nije osjećala bolje u vlastitoj koži.







Isto tako, Indira je prije dvije godine u Beogradu nastupila u crnom, rupičastom bodyju, koji je otkrio njezino isklesano i utegnuto tijelo.

Veliki je fan štikli

Složit ćete se da Indiru rijetko viđamo u ravnim cipelama ili tenisicama, a jednom je prilikom i otkrila zašto toliko obožava štikle i svaku cipelu koja je na visoku petu.

“S četrnaest godina prvi put obula sam štikle za nastup i odmah mi se svidjelo. Sve je navika, meni je normalno hodati u visokim petama, kao i plesati cijeli koncert u njima. Uvijek biram ležernost, za mene je žena u trapericama, dobroj majici i štiklama najzgodnija”, izjavila je pjevačica ranije za Moda.hr.