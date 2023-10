Radi kao tetak u vrtiću, a sad oduševio u Superstaru: Filip i Severina mu poručili, ‘javi se, imaš broj’

Autor: Barbara Grgić

Odgojitelj Mateo Resman oduševio je žiri ‘Superstara’ izvedbom hita Celine Dion “It’s All Coming Back to me Now”. Sjajni mladić bio je toliko dobar da je producent i član žirija Filip Miletić nakon Mateove izvedbe zapisao svoj broj telefona.

‘Javi se, imaš posao’

“Javi se. Imaš posao”, poručio je Filip, a broj je dala i Severina.





Mateo otkriva da će se Miletiću zaista javiti i provjeriti postoji li mogućnost suradnje! Njegova gesta ga je, ipak, jako iznenadila.

“U početku nisam shvatio što se događa, pogotovo što sam neke komentare slabo čuo, no kada me Filip pozvao k sebi, zadnje što sam očekivao je kontakt. Kako sam bio ugodno iznenađen i opušten, improvizirao sam u trenutku i zatražio broj od Severine. Naravno, show je show, ali brojevi su stvarni”, kroz smijeh je otkrio odgojitelj iz Gerova.

“Javit ću se Filipu, možda i krenemo u neku suradnju. Volio bih krenuti autorskim stopama pa bi mi suradnja s jednim takvim iskusnim glazbenikom uvelike pomogla”, dodao je Mateo.

Izvođenje Celine Dion veliki je zalogaj za svakog, no Mateu se rizik isplatio. “Nekoliko dana prije audicije slučajno sam naletio na video s tom pjesmom i ostala mi je u glavi. Bez razmišljanja sam je naveo, a nakon toga razmišljao: ‘pa ti nikada nisi to pjevao, nikada nisi pjesmu ni preslušao do kraja. Bravo Mateo, sretno u mukama’. Pjesmu sam vježbao svega dan prije audicije i zaključio da je jedino važan trenutak i emocija koja će me u tom trenutku preuzeti”, prisjeća se Resman.

Glazbene gene naslijedio je od djedovog polubrata

Od djetinjstva se bavi glazbom, a sve je ozbiljniju dimenziju dobilo kada je od svoje majke u sedmom razredu osnovne škole na poklon dobio električnu gitaru i pojačalo. “Nakon svega, upisao sam i vokalnu školu pod mentorstvom Žanila Tataja Žaka i brusio svoju volju i želju u njegovim rukama. Ovim putem mu se zahvaljujem na inspiraciji i upornosti”, ispričao je mladić. Njegova majka je, dodaje, danas jako sretna što mu je kupila tu gitaru. “Puno mi znači njeno objektivno uho i otvoreni komentari zbog kojih najviše napredujem”, zaključio je glazbenik.









Radi i kao odgojitelj u vrtiću

Glazba nije njegova jedina strast, Mateo radi i kao odgojitelj u vrtiću.

“Oduvijek sam se vidio u humanističkim znanostima, no nikada nisam pomišljao da budem odgojitelj. Kada sam upisivao fakultet, želio sam upisati logopediju ili defektologiju u Zagrebu, no nisam upao. Revoltiran, izbrisao sam sve ostale fakultete na koje sam upao (engleski, fizioterapija…). Kako većina odluka u mom životu dolazi spontano i brzo, najednom se upalila ‘lampica’ i izabrao sam rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Nikada nisam požalio, radim nešto što volim te ostavljam trag i motivaciju na najmlađima, što mi puno znači”, priča Mateo.

Na predrasude Mateo nije naišao, ljudi se iznenade, doduše, kada čuju čime se bavi. “Bude pitanja: ‘Pa što, tako voliš djecu? Kako izdržiš, sigurno imaš puno strpljenja…’. Ono što neki ne razumiju je da se s djecom sve da dogovoriti, da se s njima treba komunicirati kao sa svakom drugom odraslom osobom i da rezultati na kraju pedagoške godine stvaraju predivne emocije i daju svrhu i bit”, zaključio je mladić.









