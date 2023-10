Rade Šerbedžija očarao je holivudsku ljepoticu jednim potezom: ‘Obožavala je to’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Glumačka legenda naših prostora, Rade Šerbedžija, ostvario je karijeru o kojoj mnogi mogu samo sanjati. Njegovi uspjesi donijeli su mu svjetsku slavu, zbog koje je glumac stekao mnoge ‘zvjezdane’ prijatelje.

S njima je doživio razne zgode i nezgode, pa se tako prisjetio dogodovštine sa glumicom Charlize Theron.

Učio od svojeg ličkog djeda

“Dolazila je kod nas kući. Ja sam tada specijalizirao pečenje janjetine na ražnju kod mene u dvorištu. Ona je obožavala moju janjetinu, to je istina. Stvarno sam je dobro radio, naučio sam to od mog djeda Vujadina u Lici,” izjavio je za domaće medije.





Dok je imao holivudsku adresu, janjetinu je nabavljao sa dalekog Novog Zelanda. Dodao je kako nije vjerovao elektronici da okreće ražanj, već je on to uvijek radio ručno.

Susret nije najbolje prošao

A nije se naš Rade družio samo sa filmskim ljepoticama kao što je Charlize. Svojedobno se susreo i sa glumačkom legendom Al Pacinom, i to nakon što je uslijed nezgode tijekom surfanja završio u bolnici.

Rade je, naime, surfao na dasci, no jedan val ga je preokrenuo te je glavom udario o dno. Opisao je to kao strašan udarac nakon kojeg nije mogao podići desnu ruku, a igrom slučaja našao se u istoj bolnici sa Pacinom.









“Doslovno smo se pogledali licem u lice, a ja budala kažem njemu ‘sjećaš li me se’ i on kaže ‘ne’. I umjesto da ja kažem ‘dobro’, podsjetim ga da smo prije dvije godine primili nagradu u Veneciji. On mi se unese u lice i kaže: ‘Pa što?’ Ja si mislim što sam ga uopće pitao, budala jedna,” prisjetio se Rade.