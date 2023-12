Rade li bolju rakiju Hrvati ili Srbi? Popularna stranica dala je odgovor

Autor: Dnevno.hr

Ukusi su različiti, kaže stara narodna poslovica. A ukuse iz cijelog svijeta na jednom mjestu nastoji sažeti Taste Atlas, najpoznatija globalna stranica o kulinarstvu. No, ne bave se oni samo finim jelima, već i pićima.

Tako su složili dvije liste najboljih žestokih pića. Jedna je temeljena na popularnosti, a druga, nama puno važnija, na glasovima publike. Za razliku od popularnih žestica, neke s ovih prostora puno su bolje ocijenjene negoli što to sugerira njihov status među ljubiteljima “ljute kapljice”.





Odmah se može povući i pitanje tko ima bolju žesticu, Hrvati ili Srbi? Naime, sva žestoka pića koja su se našla na popisu, zapravo su varijacije rakije, jakog alkoholnog pića rađenog od voća ili bilja.

Ljestvica ne laže

Krenimo redom. Najbolje ocijenjena žestoka pića prema izboru pratitelja Taste Atlasa su razne varijacije Scotcha. Među prvih pet, čak su tri vrste zauzele svoje mjesto. Na šestom i sedmom mjestu nalaze se viljamovka i dunjevača, za koje Taste Atlas navodi da potječu iz Srbije. Njihovi sladokusci ocijenili su ih s vrlo dobrih 4,3. No, na 12. mjestu je slavonska šljivovica, s ocjenom 4,2.

Rang lista se potom nastavlja raznim vrstama viskija, konjaka, scotcha i ruma, da bi se na 27. mjestu našla rakija. Pritom nije precizirano o kojoj je vrsti rakije riječ, ali zato pored tog naziva stoje mala srpska zastavica i ocjena 4,0. Na 30. mjestu je šljivovica, također iz Srbije, koja je dobila također čistu četvorku. Ali, već na 33. mjestu s istom ocjenom pojavljuje se istarska biska, odnosno rakija od imele.

Po popularnosti, iza navedenih rakija nalaze se tekila ili bourbon, viski iz Tennesseeja ili grčka metaxa, pa čak i votka koja je zauzela tek 61. mjesto na ovom popisu.

Top spirits in the world: 1. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Islay Scotch

2. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Speyside Scotch

3. 🇵🇭 Lambanog

4. 🇲🇽 Añejo

5. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Highland Scotch

6. 🇷🇸 Viljamovka

7. 🇷🇸 Dunjevača

8. 🇫🇷 Armagnac

9. 🇲🇽 Reposado tequila

10. 🇬🇷 Tsikoudia

~

13. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotch Whisky

14. 🇳🇱 Gin

16. 🇮🇪 Irish Whiskey

17. 🇯🇵 Japanese… — World of Statistics (@stats_feed) December 4, 2023







Na kraju – neodlučeno

No, još nismo do kraja odgovorili na pitanje rade li bolju rakiju Hrvati ili Srbi. Na 67. mjestu se nalazi komovica ili komovača s ocjenom 3,5, uz koju je opet postavljena srpska zastava. Ali, na 70. i 72. mjestu stižu dva jaka hrvatska aduta – loza i travarica s ocjenom 3,4. I to je to što se tiče pića iz regije u prvih 100 najbolje ocijenjenih žestica po Taste Atlasu. Do kraja ljestvice, koja broji 157 pića, nijedno više nije bilo s ovih prostora.

Dakle, ako se gleda po broju žestica, rezultat je neodlučen (5:5), no čini se da su onima koji su probali navedene vrste rakija ipak malo bolje sjele one iz Srbije. Iako, ne treba zaboraviti da zapravo nema pravila oko toga gdje se peče koja rakija. Bitno je imati prave i kvalitetne sastojke, a za potpuni dojam će se pobrinuti veseli domaćini.