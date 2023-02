PUTIN ODLIKOVAO VELIKU HOLIVUDSKU ZVIJEZDU! Posebnom prijatelju sa ‘zapada’ osobno je uručio i putovnicu: Daje savjete ruskim vlastima

Ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao je u ponedjeljak državnim odlikovanjem – Ordenom prijateljstva holivudskog glumca Stevena Seagala, javlja Anadolija.

Kako se navodi u predsjedničkoj odluci, američki glumac nagrađen je za “veliki doprinos razvoju međunarodne kulturne i humanitarne suradnje”.

Podsjetimo, Seagal je imenovan za posebnog savjetnika ruskog Ministarstva vanjskih poslova odgovornog za rusko-američke humanitarne veze 2018. godine.

Glumac je postao ruski državljanin 2016. godine i poznat je po svojim otvorenim političkim stavovima i podršci Putinu. Putin osobno uručio rusku putovnicu glumcu tijekom sastanka koji je prenosila televizija.

Tako je prošlog kolovoza Seagal posjetio istočnoukrajinsku regiju Donjeck, uključujući uništeni pritvorski centar Olenivka u kojemu su navodno umrli deseci ukrajinskih zatvorenika. Ukrajina i Moskva razmijenile su krivnju za napad na postrojenje prošlog srpnja.

U 2018. godini rusko ministarstvo vanjskih poslova imenovalo je Seagala posebnim predstavnikom za rusko-američke humanitarne veze.

Rex Tillerson, bivši američki državni tajnik i izvršni direktor ExxonMobila, kao i sadašnji predsjednik FIFA-e Gianni Infantino su među značajnim strancima koji su također dobili nagradu.

Putin awarded Steven Seagal @sseagalofficial with the Russian Order of Friendship – “for a large contribution into the development of cultural and humanitarian cooperation”

Caption the photo?









