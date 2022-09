‘PUSTITE JE NEKA SPAVA’: Iza velikog hita Zdravka Čolića krije se tragedija koja tjera suze na oči

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pjesme iza kojih stoje prave životne priče bude posebnu emociju kako kod umjetnika koji ju stvara i izvodi, tako i kod publike. Jedna od takvih koja tjera suze na oči je i veliki hit Zdravka Čolića “Ona spava“.

Kako piše Nova.rs, Čolić je u pjesmi opjevao tragičnu sudbinu Milice Kostić, mlade djevojke, učenice medicinske škole u Kruševcu, koja je skočila s 11. kata zgrade kako bi izbjegla silovanje u rujnu 1974. godine.

Milica je imala 18 godina kada ju je grupa mladića uspjela lažima namamiti u stan. No, kada su došli u stan, petorica mladića pokazala su svoje prave namjere. Zatražili su od Milcie da skine svu odjeću za sebe, dok su ju pokušali uvjeriti da im se ne bi trebala opirati kako bi izbjegla uporabu fizičke sile.





U jednom trenutku Milica je kroz suze otkrila da nije ni izgubila nevinost, zbog čega se jedan mladić počeo predomišljati, a kada su svi izašli iz sobe kako bi ga ipak nagovorili da sudjeluje u gnjusnom činu, Milica je sama odlučila prekinuti agoniju.

Milica je pad preživjela i preminula je u bolnici dva dana kasnije, no u to malo vremena koje joj je ostalo uspjela je policiji ispričati sve detalje i tako pomoći u hvatanju krivaca. Mladići su ubrzo uhieni, no nije poznato kakve su kazne dobili kao niti koliko su vremena proveli u zatvoru.

Slučaj Milice Kostić tada je odjeknuo u javnosti i pokrenuo je raspravu o stvarnim pravima žena u Jugoslaviji. Njezina smrt inspirirala je pjesnika Velizara Šofranca da napiše pjesmu “Ona spava”, koju je opjevao Čolić i s njom pobijedio na natjecanju Hit parada u studenom 1974.