‘PUSTITE DIJETE DA BUDE DIJETE’: Tia (11) oduševila nevjerojatnim glasom, gledatelji zamjerili jedan detalj

Autor: T. Š.

Prva natjecateljica posljednje emisije Supertalenta, jedanaestogodišnja Tia Mikić oduševila je i žiri i publiku vokalnim sposobnostima. Djevojčica se glazbom počela baviti spontano, a mama ju je s četiri godine upisala u zbor. Sama piše pjesme i svira gitaru, a uz glazbenu karijeru u Hrvatskoj, voljela bi nastupati i u Americi.

“Ono što me zapravo najviše začudilo je to kakve neviđene dubine imaš u glasu, koliko odraslo zvučiš, nevjerojatno kako zvučiš.”, kazala je Maja i zaključila: “Pjesma je superteška, a ti si je izvela maestralno.”Davor se nadovezao: “Ja ti želim da jako svijetliš i da što duže traješ”.

“Svi želimo ovakve fantastične talente gledati što duže”, zaključila je Martina.

Ipak, nakon njenog nastupa, gledatelji su na društvenim mrežama komentirali detalj koji im se nije svidio, dok djevojčicin talent smatraju neupitnim.

“Curica super pjeva to je neupitno, ali ono što me bolo u oči kao roditelja su nokti. Oa roditelji dragi zašto? Zašto to radite djetetu?” zapitala se jedna gledateljica, a druga se nadovezala: “Predivan glas, predivno dijete, ali da sa 11 god ima već i pjesme, i Instagram, i mentora, i noktiće…pustite dijete da bude dijete…sama po sebi je predivna”

Tia je svojim talentom uspjela osvojiti sva četiri ‘DA’, a ako ste propustili njen nastup, pogledajte ga u nastavku: