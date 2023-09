Puno prije Stankovića, Merlin je govorio o borbi s depresijom: ‘Nisu me interesirali ni život ni smrt’

Autor: Barbara Grgić

Dino Merlin jedan je od rijetkih glazbenika koji s jednakim intenzitetom u nekadašnjoj državi i u današnjim zemljama u regiji uživa veliku popularnost i naklonost publike, u medijima dosta rijetko priča o privatnom životu.

Ipak, svojevremeno je ipak progovorio o svojoj borbi s depresijom.

“Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu u svom životu bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da sam bio nizašto. Apsolutno me ništa nije interesiralo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam bio biljka. I to je bio period kada sam htio pustiti muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao”, rekao je jednom prilikom.





Rekorder po broju rasprodanih Arena

Podsjetimo, bez i jednog plakata i bez ikakve reklame osim objave datuma koncerta na društvenim mrežama i u medijima, Dino Merlin je u posljednjih nekoliko mjeseci rasprodao tri Arene Zagreb te na svojim društvenim mrežama dodao i datum četvrtog koncerta.









Ovakve rekorde nikad nitko do sad nije postigao, čak ni međunarodne glazbene megazvijezde koje su gostovale po arenama u regiji.

“Još jedna krasna vijest. Nemam riječi kako da kažem koliko mi sve ovo znači. Beskrajno sam zahvalan svojoj dragoj publici. Naše druženje u prosincu bit će svjedočanstvo jednog vremena”, poručio je Dino Merlin hrvatskoj publici još nakon rasprodanog drugog koncerta.

Na svom putu do uspjeha prošao trnje i kamenje

Put do uspjeha Dina Merlina bio je sve samo ne jednostavan. Glazbenik potječe iz siromašne obitelji, a otac je napustio njega i majku dok je on još uvijek bio dijete.

Sa samo 16 godina upoznao je svoju sadašnju suprugu Amelu, čiji su roditelji bili protiv njihove veze jer je Dino, za razliku od njih, bio siromašan:

“Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno vjenčali. Bilo je to romantično vjenčanje iako sam svoju ženu doslovno oteo. Uz nas su bili samo moj kum i Amelina sestra koja je bila kuma. Govor matičarke bio mi je predug, stalno sam gledao u vrata da ne bi netko naišao i pokvario našu sreću”, ispričao je pjevač jednom prilikom. Bio je i u besparici

Otkrio je kako se nakon jedne turneje po Jugoslaviji vratio bez ijednog dinara.

“Moja žena je stajala na vratima, dočekala me s bebom. Naida je možda imala pola godine, a supruga Amela je baš završavala arhitekturu. Tiho me je upitala: ‘Jesi li nam što donio? Nemam za mlijeko’. Ja nisam imao ni jedan jedini dinar. Nisam donio ništa jer nisam ništa zaradio. Bili su tu veliki troškovi. Dao bih sve da sam te noći mogao odgovoriti: ‘Da, donio sam 100 maraka”, priznao je.