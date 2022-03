‘PUNO MI ZNAČI ZADAR’ Srpski pjevač vrlo rado se vraća u Dalmaciju, a Međugorje ne zaobilazi: ‘Sjednem na klupicu i pomolim se Bogu’

Autor: T. P.

Velika regionalna zvijezda Željko Samardžić u travnju se nakon 12 godina vraća u Arenu Zagreb. Ulaznice za koncert su gotovo rasprodane, a ‘Stari lav’ je u intervjuu za Novu TV otkrio kakve ga emocije vežu za Zadar.

‘Zadar mi je poseban jer sam živio u Zadru u vrijeme prvih poljubaca, puberteta, prvih simpatija. Puno mi znači Zadar’, izjavio je za InMagazin.

Željko je rođen u Mostaru no zbog očevog je posla stalno selio. Osam je godina živio u Dalmaciji, a obožavao je Arsena Dedića kojeg je stalno slušao na zadarskom Trgu Pet bunara. U Zadar se, kaže popularni pjevač, uvijek vrlo rado vraća.

‘Da udahnem moj Zadar, da prošetam Kalelargom, da prođem Fošom, Reljom, gdje sam živio, da odem do Arbanasa, gdje sam išao u školu, da odem do Borika i sve to pješke jer mi to puno znači’, otkrio je emotivni pjevač.

U Zadru je prijateljevao s Vedranom Ivčićem, bratom pokojnog Tomislava Ivčića.

‘Bili smo jako vezani šezdesetih godina, često smo išli pješke zajedno na Borik u ferijalni savez, Vedran se popne na pozornicu i otpjeva Delilah, to je tad bila popularna pjesma od Toma Jonesa’, prisjetio se Samardžić.

Pjevač kada ode u rodnu Hercegovinu, jedna od nezaobilaznih destinacija mu je svetište Međugorje.

‘Ako je gužva velika u crkvi, odem sa strane, sjednem u klupicu, uzmem Očenaš, pomolim se Bogu i to nije ništa teško. Kad god je nekom od mojih prijatelja Božić, Uskrs, ja im čestitam, i kad je Bajram, meni je to zadovoljstvo da budem dio njegove radosti’, priča Željko.

Željkova biografija je zaista impresivna, a osim po solo hitovima, poznat je po duetima s Jelenom Rozgom i Crvenom Jabukom.