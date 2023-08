Pukla ljubav slavnog hrvatskog para: Vlaho se oglasio, Tatjana šuti, a detalji se nižu

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Dubrovački glazbenik i model Vlaho Arbulić nedavno je bio u središtu pozornosti zbog jedne svoje objave. Iako se tada radilo o emotivnoj posveti njegovoj kćeri Luci, danas je u fokusu radi glasina o ljubavnom krahu.

Domaćim medijima odjeknula je vijest o njegovom prekidu sa Tatjanom Dragović, bivšom suprugom teniskog asa Gorana Ivaniševića.

Kako mediji prenose, sve je potvrdio dobro upućen izvor, koji tvrdi kako je slavni par razdvojen već tri mjeseca. Glasine su šokirale javnost, budući da su Tatjana i Vlaho inače ostavljali dojam skladnog i sretnog para.





Tatjana trenutno ljetne dane provodi u Istri, i to odvojeno od Vlahe. On se nalazi u rodnim Konavlima s njihovom kćeri Lucom, a sudeći po fotografijama društvo mu pravi i jedna posebna djevojka.

Radi se o dubrovačkoj influencerici Dori Predojević, koja je putem Instagrama objavila fotografiju na kojoj se sa Vlahom vozi na njegovom motoru.









Vlaho je na upite o istinitosti glasina bio veoma uzrujan.

“To su dezinformacije o čemu me pitate. Je li stvarno moguće da ti mene ovako na telefon zoveš u osmom mjesecu na otoku i da me to ovako pitaš? To nije, prva stvar, profesionalno, a druga stvar, imaš potpune dezinformacije,” oštro je komentirao Vlaho, doznaje Slobodna Dalmacija.

“Baš mi je ovo onako nepristojno. Ja da baratam nekakvim pričama iz kuloara pa iz pristojnosti bih poslao par poruka da vidim ima li to ikakvog smisla, ako nema, onda ne bi na ovakav način… Ali hvala da znam obrisati broj za ubuduće,” zaključio je maneken te spustio slušalicu novinarima.

U intervjuu prošle godine Vlaho je otkrio kako je njihova kćer Luce posebno vezana za Konavle.

“Kad vidim da ona samoinicijativno voli doći ovdje i da je vezana za babu, da je vezana za ovaj kraj, da jedva čeka i da najviše voli provoditi tu pogotovo ljeti, meni je stvarno srce puno,” izjavio je tada.