Publika ‘spašavala’ poznatog pjevača na Glastonburyju: Snimka je postala hit na društvenim mrežama

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Društvene mreže preplavile su snimke pjevača Lewisa Capaldija koji je izgubio glas tijekom svog nastupa na Glastonburyju. Samo tri tjedna nakon što je otkazao nekoliko nastupa radi potrebe za odmorom, mladi glazbenik imao je poteškoća s izvođenjem posljednje pjesme, no njegovi vjerni obožavatelji pomogli su mu da završi pjesmu.

U subotu je ovaj talentirani glazbenik imao vidno teškoća u izvođenju svojeg hita “Someone You Loved”, suočavajući se s nevoljnim pokretima i pucanjem glasa. Dok je njegov bend nastavio svirati, prepuna publika pjevala je svaku riječ i pomogla mu da završi pjesmu.

Emotivan trenutak bio je zabilježen u videu BBC-ja, koji je ubrzo postao viralan i prikupio više od 50.000 lajkova na Twitteru.





“Stvarno se ispričavam. Ne mogu vjerovati da svi pjevate i zvučite poput mene. Svirat ćemo još dvije pjesme”, poručio je i na kraju sjeo i pustio fanove da pjevaju.

“Glastonburyju, hvala vam puno”, rekao je Capaldi na kraju nastupa. “Ako mi se više nikad ne pruži prilika da to ponovim, ovo je bilo nevjerojatno.”

Prije izvođenja pjesme, Capaldi je otvoreno govorio o svom “malom odmoru za mentalno zdravlje” te je objasnio koliko mu Glastonbury znači.

“Osjećam da ću uzeti još jedan mali odmor idućih nekoliko tjedana. Možda me čak nećete vidjeti ni do kraja godine, ali kada se vratim i opet vas vidim, nadam se da ćete biti spremni za mene”, izjavio je pjevač tijekom nastupa.

Capaldi je prije nekoliko mjeseci javno podijelio svoju dijagnozu Tourettova sindroma (kojeg karakteriziraju nekontrolirani tikovi) i progovorio o svojim izazovima s anksioznošću. Inače, Tourettov sindrom jest poremećaj s kojim se Capaldi hrabro suočava i koristi svoj glas kako bi podigao svijest i smanjio stigmu oko mentalnih poteškoća. Njegova iskrenost i snaga u suočavanju s tim izazovima izazvali su divljenje kod njegovih obožavatelja diljem svijeta.









Podsjetimo, Capaldi je ranije ovog mjeseca dok je promovirao svoj drugi album ‘Broken by Desire to Be Heavenly Sent ‘najavio je da će uzeti vremena za oporavak i otkazao je sve datume svoje turneje do Glastonburyja.