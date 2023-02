PUBLIKA JE VRIŠTALA U PANICI! Mađioničar bacio plamen na poznatog suca popularnog showa: Suci prestravljeni prizorima glave u plamenu

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Poznato lice britanskih natjecanja talenata, 63-godišnji Simon Cowell, sudjelovao je u jednoj od audicija popularnog showa “Britain’s Got Talent”. Maskiranom mađioničaru pridružio se na pozornici, gdje mu je, prilikom dolaska, stavljena kapuljača na glavu.

Mađioničar je u jednom trenutku krenuo polijevati suca Cowella, a nitko u tom trenutku nije znao o kakvoj se točno tekućini radi. Dok su publika i žiri pomno promatrali izvedbu, kapuljača je bila natopljena tekućinom za upaljač.

Simonova glava bila zatim zaključana u kutiju koja je otvorena sprijeda, kako bi publika mogla vidjeti što se zbiva unutra. Mađioničar je tada priredio svima pravi šok – ispustio je plamen u kutiju, a prizori goruće glave prestravila je ostale suce, kao i cijelu publiku.





“Publika je vrištala, suci su vrištali izvan svojih mjesta, svi su bili potpuno zaprepašteni. Plamen je ugašen i Simon je ustao izgledajući pomalo šokiran, dok su ostali suci odahnuli s olakšanjem kad se vratio pred vijeće”, ispričao je jedan promatrač za Mirror.

“Osjetio sam da me polijevaju tekućinom, ali nisam imao pojma da je to tekućina za upaljač”, našalio se sudac poslije. “Simone, zapalio ti je cijelu glavu! Bilo je jako strašno, ti si vrlo hrabar čovjek. Shvatila sam koliko nam je stalo do tebe, bila sam spremna doći na pozornicu i spasiti te”, rekla mu je kolegica Alesha.

Novoga suca, Bruna Toniolija kazao je kako ga je događaj podsjetio na scenu iz filma “Saw”. “Kad sam vidio Simonovu glavu u toj napravi bio sam očaran, nikad nisam vidio tako nešto.”

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se poznati televizijski sudac našao u opasnoj situaciji. Tijekom godina snimanja i niza sezona, više se puta odazvao na pozive natjecatelje i prihvatio sudjelovati u nastupima. Prije nekoliko se godina također odvažio na bliski susret s vatrom.









Jedan od strašnijih trikova u kojemu je sudjelovao možete pogledati ovdje.