‘PRVO SAM POMISLILA DA SAM KRIVO ČULA’ Zaposlenik poznate zadarske pizzerije uvrijedio hrvatsku glumicu, javno ga je ‘oprala’

35-godišnju Zagrepčanku Tenu Sakar Vukić na društvenoj platformi TikTok prati više od 190 tisuća ljudi, a šira javnost ju pozna kao Laru Šoljan u sapunici “Zabranjena ljubav”. Na Instagramu je podijelila detalje neugodnog iskustva u jednoj zadarskoj pizzeriji u koju, razočarano piše, odlazi već 25 godina.

“Jučer sam doživjela jako neugodno iskustvo u pizzeriji u Zadru u koju idemo već 25 godina. Dok sam išla s kćeri prema WC-u jedan od zaposlenika u šanku (misleći da sam strankinja) viknuo je: ‘Obuci grudnjak.‘ Na sebi sam imala traper suknju i top, ništa degutantno”, započela je svoju priču.

“Prvo sam pomislila da sam krivo čula, ali sam se vratila do šanka i pitala konobare tko je to viknuo i je li to upućeno meni…”, nastavila je Tena.





“Na što su se konobari malo iznenadili i počeli govoriti: ‘Nisam ja…‘, zamolila sam jednog konobara koji radi na terasi da pozove gospodina Šimu (vlasnika), što je on učinio. Gospodin Šime je bio ljubazan kao uvijek i ispričao se. Jedan od zaposlenika u šanku ili kuhinji (nije konobar) je rekao onda: ‘Možda sam ja viknuo slučajno, ne znam točno…‘”, opisala je influencerica svoje neugodno iskustvo.

“Ako malo šire pogledamo ovu situaciju, iz jedne rečenice puno toga možemo vidjeti… Seksizam, šovinizam, bezobrazluk, nepoštivanje gosta, zadrtost, manjak odgoja, bontona i obrazovanja, problem hrvatskog turizma i manjka ugostiteljskog kadra, preopterećenost poslom, iscrpljenost i nervoza djelatnika, no prije svega nepoštovanje u hrvatskom društvu. I ovo nije izoliran slučaj, na žalost”, dodala je.









“Volim Zadar jako, ali još uvijek korupcija i zadrtost ovdje drže, ruku pod ruku, mjesto broj jedan. Pokupili smo se iz pizzerije”, zaključila je te ugostiteljski objekt spomenula imenom.

Na Instagramu je objavila fotografiju topa iz Zare kojeg je nosila u spornoj situaciji.

Inače, nakon kratke glumačke karijere, Tena je napravila uspješan biznis na digitalnim platformama, a jedna od tema o kojima govori je i dugogodišnja borba s bipolarnim poremećajem. Ima dvoje djece, a bila je i u reprezentaciji Hrvatske u orijentacijskom trčanju.