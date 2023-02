PRVI ZAJEDNIČKI IZLAZAK! Anđelka i Marko više ne skrivaju svoju ljubav: Širokih osmijeha razmjenjivali su nježnosti pred svima, ulovili ih fotografi

Autor: Dnevno.hr/K .V.

Prije dvije godine, nakon devet godina braka, glumica Anđelka Prpić rastala se od svog supruga Darija. No, ta vijest nije nimalo odjeknula, kao ona nedavna, koja je prodrmala javnu scenu. Prije nešto više od mjesec dana saznalo se da glumica očekuje dijete s Markom Žugićem, koji je ni manje, ni više, nego Darijev bivši najbolji prijatelj.

Kako prenose srbijanski mediji, glumica se sa svojim izabranikom prvi put pojavila u javnosti otkako se saznalo da su u vezi. Naime, na jednom gradskom događaju pojavili su se u dobrom raspoloženju, a uz svog budućeg supruga nije skidala osmijeh s lica.



Nedavno se pojavila i fotografija s jednog privatnog druženja, kada su budući supružnici pozirali na rođendanu Branislava Trifunovića, glumca i supruga glumice Tihane Lazović. Fotografije iz izlaska, tijekom kojega su Anđelka i Marko razmjenjivali nježnosti, možete pogledati ovdje.

Podsjetimo, Anđelka je neko vrijeme šutjela o svemu, no onda je na srpskoj televiziji otkrila kako se osjeća. “Osjećam se lijepo, ušuškano, sretno, ispunjeno. Nekako se osjećam voljeno i radujem se godini koja dolazi”, rekla je glumica i dodala da se trudi ne analizirati svaku sitnicu oko sebe.









O svemu se oglasio i njezin otac te je u jednoj emisiji otkrio detalje iz njezina života. “Pa da vam kažem, nije baš lako. Više mojoj supruzi, nego meni… Mene to slabo netko i pita, ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam ni udavao, ona je sama to riješila. Kažem vam, mene stvarno nitko nije stao pitati: ‘Što je bilo, što je ovo?’ Duški tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira”, kazao je nedavno Predrag Stević.