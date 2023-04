‘PRVI MAKEOVER U ŽIVOTU’ HRT-ova voditeljica pohvalila se novim imidžom: ‘Svi su rekli ne, a ja sam rekla da’

Tv voditeljica, Antonia Ćosić, jedno je od najmlađih i najnovijih lica HRT-a. Antonia vodi emisiju ‘Vijesti iz kulture’, a osim zbog sjajnih voditeljskih vještina, mnogima je ‘zapela za oko’ zbog atraktivnog izgleda i duge bujne kose. Međutim, Antonia je svoju prepoznatljivu frizuru i smeđu kosu odlučila promijeniti pa je tako postala plavuša.

”Prvi makeover u životu. Dok tipkam prijateljima da l’ da ga radim, svi su rekli ne, a ja sam rekla: ‘da, radimo, farbaj, idemo u plavo!’ Kaže Ivan Pervan da može, samo da ne stavljam maslinovo ulje i jaja u kosu, ja sam rekla ok. Kažu da mi je kosa teška, ali valjda je to kompliment. Valjda će ta plava kosa dobro izgledati, ja mislim da hoće, što vi kažete?” poručila je Antonia u videu.



Mnogi su pratitelji bili oduševljeni promjenom i pisali joj salve komplimenata. ”Prezgodna si plavušo”, ”Na lijepoj osobi stoji svaka kombinacija”, ”Imamo hit”, ”Ma toooo”, ”Dobrodošla u obitelj”, ”Preslatka si” bili su tek neki od komentara na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Antonia je zamijenila Liljanu Sauchu kao nova voditeljica emisije ‘Vijesti iz kulture’. Saucha je vijest o promjeni na Prisavlju objavila na svom Facebook profilu.

“Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam doznala da Vijesti iz kulture više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to ‘novo normalno’ jer imam do mirovine još 14 mjeseci!”, napisala je svojedobno voditeljica.