Prvi hrvatski restoran s Michelinovom zvjezdicom ima Instagram od kojeg rastu zazubice

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nizu priznatih restorana s Michelinovom zvjezdicom prije sedam godina po prvit put se pridružio hrvatski, rovinjski Monte, a uz njega se bez zvjezdice, no s preporukom, našlo još 34 drugih mjesta u Dubrovniku, Zagrebu i Istri. Riječ je o značajnom priznanju za hrvatsku gastro scenu i pozicioniranje na svjetskoj gastro karti. Naime, danas Hrvatska ima 11 restorana s Michelin zvjezdicom i tri restorana s Michelin zelenom zvjezdicom odukupno 89 restorana koji su dio preporuka Michelin vodiča za 2023.

Jedna zvjezdica znači da je restoran vrlo dobar u svojoj kategoriji, dvije znače da je meni u tom restoranu vrijedan posjeta čak i ako vam to nije po putu, a tri zvjezdice zaslužuju posebno putovanje samo zbog ponude takvog restorana.

“Kriteriji Michelina su, naravno, precizni i striktni. Njihovi agenti u potpunoj tajnosti obilaze hrvatske restorane. Započeli su s tom inkognito inspekcijom prije nekoliko mjeseci. Sada pripremaju online listu istaknutih hrvatskih restorana. To je temeljit, dugotrajan i skup proces. No, sama činjenica da je Michelin sada odabrao i Hrvatsku za svoj crveni vodič odlična je promocija za vašu zemlju”, rekla je u to vrijeme tadašnja francuska veleposlanica u Hrvatskoj Michelle Boccoz.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Monte Restaurant Rovinj (@monte_rovinj)









Ispunili stroge kriterije

Kriteriji, kao i koji restorani su bili posjećeni tijekom 2016. godine, zahvaljujući kojoj je obiteljski restoran Monte dobio zvjezdicu, ostat će i dalje tajna, no ono što je najbitnije jest da je Monte nastavio nizati priznanja i zadržati svoju kvalitetu.

“Beskompromisna ustrajnost u kvaliteti donijela je Monteu visok broj bodova u vodiču Gault & Millau te članstvo u prestižnim gastronomskim udrugama kao što je JRE – Jeunes Restaurateurs d’Europe“, navode iz restorana na svojoj stranici.

Na stranicama Michelinovog vodiča za Monte se navodi: “Smješten u srcu jednog od najromantičnijih gradova na Jadranskoj obali, ovaj restoran poslužuje kreativna i maštovita jela s naglaskom na istarskim sastojcima. Posebno se ističe vinska ponuda, kako po svojoj raznovrsnosti, tako i po opisima koje pruža sommelier, koji se može opisati kao pravi pjesnik vina.”









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Monte Restaurant Rovinj (@monte_rovinj)

Pogledali smo Instagram profil restorana Monte i uočili bogatu ponudu i bajkovita jela od kojih rastu zazubice.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Monte Restaurant Rovinj (@monte_rovinj)

Restoran Monte postoji od 1985. godine, a svoj put započeo je kao tradicionalna istarska konoba u vlasništvu roditelja chefa Danijela Đekića. Sljedećih godina Danijel i njegova supruga Tjitske, renomirana sommelierka, koji oboje smatraju hranom načinom slavljenja života i činom zbližavanja, preuzeli su Monte i pretvorili ga u pravu gurmansku oazu u kojoj tradicija još uvijek je visoko cijenjen.

Svoju predanost i ljubav prema restoranu Monte Danijel i Tjitske prenijeli su i na sinove Ilju i Simona. Zajedno sa svojim ocem, njihov stariji sin Ilja stvara inovativnu kuhinju koja se neprestano razvija.