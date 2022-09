‘PRVA SUPRUGA ME OSVOJILA ZLOČESTOĆOM’ Alen Vitasović otkrio da mu djeca nisu sretna zbog novog braka: ‘Malo je frka što je sadašnja 25 godina mlađa od mene’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Alen Vitasović nedavno se po drugi put oženio pa je sada odlučio progovoriti o novom braku sa suprugom Eleonorom, prijašnjem sa ‘zločestom’ Sandrom te djeci koja njegovim životnim izborom nisu baš najsretnija.

‘To nije bilo vjenčanje. Bila je ceremonija. Vjenčanje je parada kiča. Eleonora i ja i kumovi. Potpisali smo u općini papire, otišli smo na večeru i na spavanje. Mi smo to potpisali incognito. Supruga i ja smo razgovarali da to objavimo. Ali prvo smo htjeli na miru obaviti to. Da smo rekli da ćemo se vjenčati 1. kolovoza, što i jesmo, onda bi tamo bilo svega. Odradili smo to, onda smo objavili. Zašto je vama tako važno je li se Alen Vitasović vjenčao?’ rekao je pjevač za Story.





Prva supruga Sandra, kako je sam pjevač izjavio, osvojila ga je time što je bila zločesta te je mrzila njegovu pjevačku karijeru.

‘Prva me osvojila jer je bila zločesta i mrzila je da se bavim glazbom. Htjela je supruga, a ja sam joj htio dokazati da sam suprug. I volio sam je. Žao mi je što sam se rastavio. Ova me nije osvojila ničim posebnim koliko me osvojila ljubavlju. Voli me, ništa joj nije teško napraviti za mene koji sam već u nekim godinama. Kada god nešto tražim, ona to napravi. Shvaća to što jesam i ne miješa mi se u glazbu, podržava me, kada sam bio bolestan, vozila me na nastupe’, iskren je bio Vitasović.

‘Kada je bilo jako teško, nije joj bilo teško pomoći mi. Ljubazna je, čista, dobra, pedantna i voli me. 25 godina je mlađa – to je malo frka, a drugo je sve u redu. Osvojila me jer je jednostavna i zna tko je Alen. Ne traži da Alen bude drugi, nego da budem svoj, slobodan čovjek.

Kada te žena želi mijenjati, ili ona tebe, nećeš dobro završiti. Zna moje mane, imam ih. Ja joj kažem da sam pogriješio, ispričam se i gotovo. I ona pogriješi nekada, otkrio je Istrijanin pa dodao da njegova djeca iz prvog braka nisu najsretnija zbog vjenčanja.

Alen i Sandra u braku su bili skoro dvadeset godina te zajedno imaju dvoje djece. Nakon razvoda, pjevačev sin je odlučio živjeti kod njega, a kći s majkom.