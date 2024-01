Prozvao se sultanom, nosi papuče od 500 eura i sve brendirano: Najbogatiji Albanac ima poruku za Srbe

Autor: I.G.

Shenki Maslani, poznat i kao Shenki Versace, postao je predmet značajnog zanimanja javnosti zbog svojeg neobičnog načina života i izuzetnog luksuza koji ga okružuje. Ovaj Albanac iz Sjeverne Makedonije dijeli detalje svog života, obasutog luksuzom, putem društvenih mreža, privlačeći pažnju mnogih.

Shenki Versace, otac troje djece, ne štedi na svojim uvjerenjima i ciljevima te svojoj djeci pruža sve privilegije bogatstva kojim raspolaže. Njegov svakodnevni život obiluje luksuznim automobilima, impozantnim vilama, skupocjenom odjećom i vlastitim kafićem, a sve je upečatljivo obilježeno ljubavlju prema svjetski poznatom brendu “Versace”.

Sve u Shenkijevom domu, od namještaja, posteljine, ormara pa do poda i zidova, nosi pečat brenda Versace, čime je stvorio nevjerojatno upečatljiv prostor. Svečane večeri u njegovom kafiću obilježene su ne samo izuzetnom atmosferom već i prepoznatljivim Versace detaljima.

“Volim brend Versace od 2009. Imam kuću u selu Aračinova, ovdje blizu Skoplja i sve je pod brendom Versace. Moja je odjeća uvijek puna Versacea. Garderobu nabavljam u Italiji i Belgiji. I zlato koje imam sve je s oznakom Versacea i imam oko pet kilograma takvog brendiranog nakita”, rekao je jednom prilikom Shenki Versace.

Samoprozvani Sulejman Veličanstveni

Mnogi se pitaju odakle mu toliki novac, no on je sve nedoumice lako riješio. “Zarađujem od prodaje automobila, imam veliki auto plac. Ja to radim godinama”, poručio je jednom prilikom. Svaki njegov automobil personaliziran je za njega, a na sebi ima prepoznatljive Versace uzorke.

U rodnom gradu otvorio je i kafić, a cijeli interijer također je u znaku Versacea. Namještaj je stigao iz raznih dijelova svijeta, a sve u njemu je izuzetno skupo. No, i jelovnik je prilagođen poznatom brendu pa želite popiti kavu koju krasi prepoznatljiv logo.

Dodatno je šokirao slikama na kojima pozira kao Sulejman Veličanstveni, u kući ima sve iz Versace programa, uključujući i garderobu, a oko vrata nosi zlatne lančiće od kojih su neki, sudeći po slikama, teški oko jedan kilogram, ako ne i više. Zbog svega navedenog smatra se jednim od najbogatijih Albanaca na Balkanu, prenosi Kurir.









Skupa odjeća

Na donje rublje troši pozamašne svote novca, a jedne gaćice navodno koštaju 188 eura. Ima više od 400 pari tenisica ovog brenda, pa za njih ima posebne prostorije.

“Moj nakit, kozmetika, posteljina, tepisi, zavjese, posuđe… Nema apsolutno ništa što nije brendirano. Jedne papuče plaćam 540 eura. Moja odjeća nije jeftina, ali što ću kad je volim? Volim trošiti na odjeću, donesu mi prijateljice, a najdraža kombinacija mi je crna i zlatna” rekao je Shenki Maslani, zvani Versace.









Vila u Beogradu

Prije nekoliko godina kupio je i luksuznu vilu u Beogradu za 4 milijuna eura.

“Nema šta, Srbija je predivna, njena priroda ostavlja bez daha, pa ću imati gdje da se odmorim. Naravno, bitnije su mi lijepe djevojke i noćni život Beograda. Zato sam odlučio pronaći kuću u kojoj ću moći praviti najbahatije tulume kakve Srbi nisu vidjeli”, objasnio je tada Shenki.