Prozvali ga ‘rvackom seljačinom’ na katamaranu Jadrolinije, ubrzo se prava istina

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Jednoj putnici katamarana Jadrolinije izrazito je zasmetao način, točnije mjesto na koje je bio smješten box a njenim kućnim ljubimce te je na društvenoj mreži objavila fotografije boxeva s kućnim ljubimcima koji nisu bili zaštićeni od sunca, ako je suditi po fotografiji.

“Naša Jadrolinija zna naplatiti kartu za psa, tj naplaćuju mjesto u boxu. Taj isti box nalazi se na suncu u 13 sati na +30”, opisala je uvodno nezadovoljna putnica i nastavila:

“Lijepo sam zamolila djelatnika vrle nam Jadrolinije ako je moguće premjestiti box u hlad barem, dragi gospodin nije ni dočekao da završim rečenicu, samo mi je odbrusio “HLADA NEMA” i okrenuo leđa… Pa sam ja uslikala kako to “hlada nema” “, napisala je.





Oni koji su vidjeli fotografije primijetili su i muškarca Jadrolinije na njima te su zaključili kako je putnica opisala upravo njega u svojoj objavi, što je izazvalo velik bijes javnosti, a mnogi su stali prozivati muškarca na fotografiji i vrijeđati.

Taj isti box nalazi se na suncu u 13 sati na… Objavljuje Tajana Gluvic u Nedjelja, 27. kolovoza 2023.

Stvorilo je to veliku pomutnju na društvenoj mreži, jer su mnogi i prepoznali spomenutog mladog muškarca, a kako se ubrzo pokazalo, barem prema riječima onih koji kažu da ga poznaju, riječ je o osobi koja izrazito brine o životinjama. Odnosno, upravo suprotno od onoga što se moglo zaključiti iz objave nezadovoljne putnice.

Što se tiče iskustava plovidbe Jadrolinijom, od katamarana do trajekta, ona su razna, od onih koji dijele nezadovoljstvo s putnicom, do onih koji navode kako nikad nisu imali problema.









Mnogima je ipak najviše bilo žao pasa na suncu, a nekima je i od samog prizora pozlilo. “Ajme prejadno, muka mi je”, “Oni nisu normalni, to je jednostavno nedopustivo…Dakle ljudski nula bodova… Ma užas, nemam riječi”, počeli su se u jednom trenu nizati komentari ljutitih građana, koji smatraju da se transport životinja katamaranom može učiniti ugodnijim i sigurnijim za kućne ljubimce.

“Ja sam se vozila dva puta s katamaranom. Naglasili su mi oba puta da ide u box, na šoa sam rekla “nema problema”. Prvi put nije bilo puno ljudi pa stale skroz naprijed, desno, uz napomenu da mi bude kod nogu. Na povratku je bilo ljudi, pa smo stale vani (gdje su kavezi). Jedan nervozni mi je pokuša prodavat neke priče tipa “di joj je brnjica”, kojeg sam izignorirala. Samo napomena, hlad vani se mijenja kako se katamaran okreće. Plus, puše poprilično pa i to spašava malo”, opisala je druga putnica svoje iskustvo, no nezadovoljna putnica s početka priče je u tom trenu počela tvrditi kako je cijelim putem gledala u box te da niti u jednom trenutku nije bio u hladu.

Na stupu srama ipak nije ‘rvacka seljačina’

A onda su se u komentarima javile osobe koje su putnici pokušale skrenuti pažnju na to koliko su njeni komentari negativno utjecali na osobu s fotografije te su opširno opisali o kome je riječ. Izrazito detaljna opisom bila je osoba iz Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis pa se pokazalo kako osoba s fotografije nije nikakva ‘rvacka seljačina’ kako su neki pomislili i pisali u komentarima.









“Kako jedna objava može povrijediti nekoga. A znam da ova hoće iako je se za tri dana nitko sjećati neće.

Pravila nisu dobra za naše ljubimce, a djelatnici koji ih prekrše riskiraju otkaz. Mi se često, spašavajući životinje, moramo snalaziti za njihov prijevoz, a otoci su poseban problem.

Ono što je nama, koji znamo osobu sa slike, baš žao, to je da je to čovjek koji, kada nije na poslu, volontira u skloništu, po svakakvim uvjetima. Kada treba pomoći u bilo koje doba on dođe; kada je u smjeni, svoj auto ostavlja šogorici da se preveze u sklonište, da životinju preveze,…

Ja osobno sam u njegovom autu kampirala sa kolegicom loveći psa koji je izgubljen u šumi bio mjesec dana.

Pola drugih tipova ne bi dalo da mu se čisti box u auto stavi, kamoli da lovku od 20 kg po autu premećemo. Njemu je na poslu zabranjeno da radi puno toga što bi i njemu i nama, i vama, bilo normalno, ali, nije on pravila odredio. Taj čovjek, kojega mi svi jako volimo, jer ima srce kao kuća veliko, kupuje grickalice, zdjele za vodu, za pse koji mu na posao dođu. Zato sada kolege i ja komentiramo koliko nam je krivo što je na slici. Razumijemo problem, ali komentiramo kolika je vjerojatnost da baš on na slici bude na ovakvoj objavi. Ne smijemo ni govoriti koliko je potrebitim životinjama pomogao, kolike povrijeđene galebe na sigurno isporučio, dok nas većina ljudi glatko odbije za pomoć.

Vi putujete sa svojim psima i pazite na njih maksimalno, zamislite kako je nama koji moramo ničijeg psa iz kojekakvih uvjeta i u kojekakvom stanju prevesti sa nekog otoka, što nikada ne bi uspjeli da nema ljudi poput njega.

Razumijem vas, ja volim životinje puno više nego ljude, a tebi, naš kolega, kažem ono što valjda znaš, ti si nam svjetlost u ovom govnu od vremena i da te osoba koja je pisala post pozna i ona bi takvo mišljenje imala”, poručila je osoba iz Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis, nakon koje je s Facebook stranice Vis Vitalis napisano i kako je gospodin s fotografije već ima neugodnosti zbog iste.

Na njihovu opasku reagirala je i putnica koja je poručila kako je muškarac s fotografije uistinu bio ljubazan i da se prema njoj ponašao normalno, ali da joj nije mogao puno pomoći te da se u svojoj objavi nije referirala na njegovo ponašanje.

Nažalost, do samog pojašnjenja putnice koja je objavila fotografije kako u svojoj objavi nije opisivala muškarca s fotografije prošlo je dovoljno vremena da je objava već podijeljena toliko puta da je na muškarca navučen bijes javnosti od kojeg se teško obraniti, posebno kada je upućen putem društvenih mreža.

Jadrolinijin pravilnik

Jadrolinija ima pravilnik prema kojemu je određeno kako je dozvoljen prijevoz kućnih ljubimaca i to pasa, mačaka, ptica i ostalih malih životinja uz posebne napomene o samom načinu transporta. Isti je potrebno unaprijed dogovoriti.

“Ove životinje mogu se prevoziti samo tako da ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod. Vlasnici, odnosno pratitelji tih životinja preuzimaju rizik za putovanje kućnih ljubimaca i moraju sami o njima voditi brigu (hrana, piće, higijene i ostale potrebe), a odgovorni su za sve eventualne štete nanesene putnicima, posadi ili brodu. Psi na brodu moraju imati brnjicu (izuzev psa pomagača) i voditi se na povodniku.

Dozvoljen je prijevoz malih kućnih ljubimaca u salonima, isključivo u torbi za nošenje i prijevoz kućnih ljubimaca maksimalnih dimenzija 45 x 35 x 25 cm s vodonepropusnim dnom. Ukupna težina torbe s kućnim ljubimcem ne smije prelaziti 8 kg. Torba se mora držati ispod sjedala ili u krilu, a jednom putniku dozvoljava se samo jedna torba s kućnim ljubimcem. Prijevoz malih kućnih ljubimaca je besplatan.

Za sve ostale kategorije kućnih ljubimaca zabranjuje se prijevoz katamaranima, ako nisu zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu, odnosno boxevi na otvorenim palubama na katamaranima (koji se rezerviraju i naplaćuju). Na trajektima je prijevoz besplatan uz obavezan boravak na otvorenoj palubi.

U slučaju prigovora putnika na ponašanje životinja smještenih u salonu, zapovjednik ima pravo zatražiti da se životinja problematičnog ponašanja smjesti u box na otvorenoj palubi na katamaranima, ako ima slobodnih mjesta, odnosno na otvorene palube na trajektima. Ako nema slobodnih mjesta u boxevima, zapovjednik ima pravo iskrcati vlasnika i životinju problematičnog ponašanja u prvoj luci pristajanja, bez prava na povrat novaca”, jasno je navedeno na stranicama Jadrolinije.