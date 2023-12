Prošlo je drugo ročište Elle Dvornik i Charlesa, on zbrisao iz Hrvatske: ‘London zove’

Prošli tjedan održano je drugo ročište u Puli, Charles Pearce, uskoro bivši suprug Elle Dvornik, vratio se u Englesku gdje će provesti božićne praznike. Odlaskom iz Hrvatske pohvalio se na Instagramu, gdje je objavio fotografiju s aerodroma uz sličicu Djeda Božićnjaka. “Božić zove. Vezan za London”, napisao je kratko.

Naime, Ella i Charles otkrili su da se razvode u kolovozu ove godine. “Da, istina je, u procesu smo razvoda”, rekla je tada Ella za Story. Prošlog tjedna su se oboje pojavili na Općinskom sudu u Puli, svaki u pratnji svog odvjetnika, a suđenje je zatvoreno za javnost. “Suđenje je zatvoreno za javnost. Nismo u mogućnosti dati više informacija zbog zaštite malodobne djece”, naveli su sa suda ranije, a uskoro bivši bračni par nije htio ništa komentirati.

Danijela sve objasnila

Podsjetimo, nedavno je Danijela Dvornik komentirala Ellin razvod. “Kad si previše dugo u nekom negativnom odnosu, kad se udaljimo jedan od drugog, tu nastaje problem. To može biti rizično za odnos, kad si dugo u neslaganju, dogodi se loše, misliš da će se riješiti, ali se u konačnici ne riješi. Ljudi apsolutno nemaju pojma što ih čeka u braku, mladi nemaju živaca za brak”, započela je Danijela, a potom iskreno priznala i kako se s ovim razmišljanjem, nikad ne bi udavala.

“Ja da se ponovno rodim, nikad se ne bih opet udala. Linija između ljubavi i mržnje je vrlo tanka, kad ljudi dođu do ruba, okrene se sve za 180 stupnjeva. Mislim da će brak kao institucija jednog dana samo iščeznuti, previše papira, zezancije, nema smisla. Uzimanje prezimena od muža mi je bezvezno. Žene trebaju zadržati svoje prezime i muškarci svoje”, nastavila je blogerica.

‘Brak ubije puno stvari’

U liveu na Instagramu pojasnila je i kako loš brak u konačnici loše utječe i na samu ženu. “Brak ubije puno stvari. Kad je loš brak – žena se počne loše osjećati. Nije ženstvena, nema romantike, postane ljuštura koja vapi za ljubavlju koju ne dobiva u braku”, ispričala je, a potom se osvrnula i na trenutnu situaciju vlastite kćeri Elle koja se trenutno nalazi u procesu razvoda od 13 godina starijeg britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea.









“Džabe sam ja to govorila svojoj kćeri; to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati… Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionirati i to se tako pokazalo, ali što ćeš, zna ona da sam ja u pravu”, započela je, a potom iskreno priznala da je najteže gledati vlastito dijete kako čini greške.

“Kao roditelju je najteže gledati kada djeca rade greške, a ti znaš da oni griješe. Ali to je u skladu s njihovim godinama i bolje da se dogodi prije nego kasnije. Moja kćer je morala naučiti na onaj najteži način, ali to je tako, svi imamo svoju školu. Jedino što možemo je biti podrška iz prikrajka, ne okretati leđa djeci u takvim stvarima”, pojasnila je.