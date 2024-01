Prošle se godine razvela, a sad je ostala i bez majke koju je odnijela strašna bolest

Autor: G.B.

Vania Nonnenmacher, majka najplaćenije manekenke na svijetu, Gisele Bündchen, preminula je u 75. godini života nakon duge borbe s rakom. Brazilski mediji pišu da je preminula u bolnici Moinhos de Vento u Porto Alegreu. Iza sebe je ostavila šest kćeri: Rafaelu, Grazielu, Gabrielu, Raquel, Gisele i njenu sestru blizanku, Patriciu.

Manekenka, koju inače na Instagramu prati preko 22.2 milijuna ljudi još se uvijek nije oglasila o gubitku. Ipak, poznato je da je fotografije s voljenom majkom objavljivala često na spomenutoj mreži, a prošle se godine suočila i s razvodom od dugogodišnjeg supruga.

Podsjetimo, zanosna Brazilka u modnom svijetu aktivna je još od davne 1997. godine, a iako se činilo kako je u njezinom životu sve u najboljem redu te kako ne može biti sretnija, Gisele je samo dobro skrivala probleme koji su počeli još 2003. godine.

Borila se sa suicidalnim mislima

Naime, nakon vrlo stresnog leta zrakoplovom 2003. godine, Gisele je doživjela prvi napadaj panike te se počela bojati zatvorenih prostora. “Ostvarila sam odličnu karijeru, bila sam vrlo bliska sa svojom obitelji i uvijek sam se smatrala pozitivnom osobom pa mi je sve to teško padalo. Nisam razumjela zašto se osjećam tako, bila sam potpuno nemoćna”, ispričala je časopisu People.

Napadaji panike su se nastavili, a Gisele je samo tonula te na kraju počela razmišljati o samoubojstvu: “Razmišljala sam kako bi bilo da skočim s krova da se sve završi i da se nikad više ne bih morala brinuti o tom osjećaju kao da mi se svijet smanjuje.”

“Osjećala sam se kao da će me sve u životu ubiti. Prvo su to bili avioni pa dizala, tuneli, hoteli, studio, automobili. I tada je to postao moj stan. Sve je postalo poput kaveza, osjećala sam se poput zatočene životinje, nisam mogla normalno disati. Nisam vidjela izlaz i nisam se više niti jedan dan željela tako osjećati. Tada mi je kroz glavu prošla ideja da bi sve bilo lakše kad bih jednostavno skočila”, iskreno je priznala Gisele koja je tada imala svega 23 godine. Kada gleda sebe sada s 38 godina, tvrdi kako nikad ne bi pomislila na tako nešto.