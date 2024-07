Proslavljena hrvatska sportašica izazvala uzbunu na odmoru: ‘Oprostite, susjedi’

Autor: F. P.

Ime Donne Vekić nadaleko je poznato onima koji prate sportske krugove. Tijekom svoje karijere ostvarila je uspjehe zbog kojih je postala zapažena i na svjetskoj razini, a s razlogom je stekla i titulu jedne od naših najljepših sportašica. To dokazuje i gotovo svaka njena objava na društvenim mrežama, koja potakne brojne reakcije.

Jedna od njenih novih objava dospjela je u osobit fokus, i to iz nekoliko razloga. Donna je, naime, otkrila da je tek sada proslavila svoj rođendan, koji je bio 28. lipnja. Zabava se odvila u krugu bliskih ljudi u Wimbledon Villageu, no nije sve prošlo bez incidenta. Susjedima je odaslala ispriku, i to zbog prskalica.

Na drugoj fotografiji u objavi vidi se kako se Donna sa prskalicama naginje kroz otvorena vrata. Također je zamjetan i dim koji je izlazio iz apartmana, budući da su prskalice aktivirale protupožarni alarm zbog čega je krenulo i zviždanje. Tenisačica je u opisu poručila ‘Bolje ikad nego nikad’, a ubrzo su joj stale pristizati i brojne čestitke.

View this post on Instagram A post shared by Donna Vekic (@donnavekic)









‘Trebala si i susjede pozvati’

“Neka je najsretniji s malim zakašnjenjem”, “Ostavi malo torte i za mene, molim bez svjećica”, “Zamislite kako će luda zabava biti kada pobijedi na Wimbledonu za par tjedana”, “Trebala si i susjede pozvati”, “Sretan rođendan i prolaz u treće kolo Wimbedona”, “Kako se slatko smiješ, pogledala sam video više puta”, neki su od komentara.









Podsjetimo, Donnin ljubavni život oduvijek je svojevrsna misterija, a njezina jedina javna veza bila je sa švicarskim tenisačem Stanislasom Wawrinkom. Osječanka rijetko priča o svom privatnom životu, a ranije izjavila da joj je ‘život sazdan od uspona i padova, ali da iz svake bitke izlazi jača’.

Osim po sportskim uspjesima, poznata je i po prirodnoj ljepoti. Zbog nje je stekla već spomenutu titulu, a mnogi smatraju kako bi s lakoćom mogla biti na naslovnicama modnih časopisa. Sudeći prema njenim objavama, jedna od omiljenih destinacija za odmor su joj Maldivi, gdje uživa u onim rijetkim slobodnim trenucima između turnira.