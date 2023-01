PROŠLA KROZ GRUDI KAO VRUĆI NOŽ KROZ PUTAR: Snimljena tragična smrt slavnog Australca, najbolji prijatelj otkrio posljednje riječi

Prošlo je već 17 godina od tragične smrti voljenog australijskog zaštitnika prirode, zoologa Stephena Roberta Irwina, poznatog i kao ‘lovca na krokodile’. Ipak, jedan detalj i dalje izaziva veliku pozornost njegovih fanova, iako je riječ o priličnoj bizarnoj stvari.

Naime, snimateljska ekipa je prema želji samog Irwina snimila posljednje trenutke njegova života. Od smrtonosnog uboda raže sve do njegovih posljednjih riječi. Upravo tu snimku mnogi bi i danas željeli vidjeti.

Podsjetimo, Irwin je poginuo na grebenu Batt u blizini Pourt Douglasa za vrijeme snimanja nove emisije. Naime, tadam u je pažnju privukla golema raža. Irwin je počeo plivati iznad nje, na što je ona reagirala snažnim ubodom svojim repom ravno u njegove grudi.





Raže inače koriste bodlje, koje su zapravo tri otrovne oštrice u repu, kao odbrambeni mehanizam kada osjećaju prijetnju. Raža mu je bodljom probila grudni koš i zabola otrovni šiljak direktno u srce.

Snimateljske ekipe su se očajnički trudile spasiti ga, a kad su došli do obale, spasiteljska ekipa je započela reanimaciju, no Irwin je preminuo prije nego li je stigao do bolnice.

Kako se sve snimalo, snimke su odmah predane policiji radi istrage i tu nastaje problem. Snimka još uvijek nije objavljena u javnosti, niti će biti, ponajviše zbog njegove obitelji, no jedna druga snimka pojavila se u javnosti s tvrdnjom da je upravo riječ o tragediji koju je proživio omiljeni ljubitelj životinja.

“Snimka nikada neće ugledati svjetlost dana. Nikada. Ja sam snimku pogledao, ali ne želim ju vidjeti ponovno”, rekao je najbolji prijatelj i redatelj John Stainton prije nekoliko godina.

"Bodlja mu je prošla kroz grudi kao vruć nož kroz putar", opisao je tragediju Irwinom karmerman rekao je Irvinov kamerman Justin Lyons, koji je snimio tragični incident.









Irvin je rekao svom timu da mu je zrak “probio pluća” nakon što je pogođen, ne shvaćajući da je umjesto toga pogođen ravno u srce.

“Dok se vraćamo čamcem, vičem na jednog člana posade da stavi ruku preko rane, a Irwinu svo vrijeme govorimo: “Misli na svoju djecu, Steve drži se, drži se, drži se”. Samo je nekako mirno pogledao i rekao: “Umirem”. I to je bilo posljednje što je rekao”, izjavio je kamerman.

Snimka je nastala jer je tako želio Irwin. Biograf Tommy Donovan rekao je da je Irwin uvijek govorio ljudima "da bi bio tužan ako nitko ne snimi njegovu smrt".









Sve kopije snimke Irwinove smrti su uništene odmah po završetku istrage, osim jedne. Rečeno je da je ista predana njegovoj suprugi, no ona je za magaziN “You” prije nekoliko godina rekla:

“Nakon što je Steve umro, 100 milijuna gledatelja je pogledalo video snimku njegove smrti koja je objavljena na YouTube. Taj film je bio potpuna izmišljotina koja je iskorištavala tugu ljudi. Nikad nisam gledala pravu snimku. Zašto bih? Znam kako je moj muž umro i laknulo mi je što djeca nisu bila na brodu kao što bi obično bila; bilo bi užasno da su bila svjedoci toga.”

Prema njenim riječima, još uvijek postoji kopija negdje u policijskom trezoru.