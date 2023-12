Prošla godina od njene smrti, a djeca rasprodala blago: ‘Prikupila je mnoge originalne’

Glumica Kirstie Alley, poznata po ulogama u popularnim TV serijama poput “Kafić Uzdravlje” (Cheers) i “Veronikine tajne” (Veronica‘s Closet), te filmovima “Gle tko to govori”, preminula je 5. prosinca 2022. u dobi od 71 godine zbog komplikacija uzrokovanih rakom debelog crijeva. Njezino dvoje posvojene djece, Lillie Price i William True, sada planiraju prodati neke od njezinih osobnih predmeta putem internetske dražbe.

Prije nego što je postala poznata u svijetu filma i televizije, Kirstie Alley bila je dizajnerica interijera, što je otkrila u intervjuu u emisiji Rosie O‘Donnell 1996. godine. Njezina strast prema dekoraciji rezultirala je impresivnim kolekcijama raznovrsnih predmeta, uključujući ekskluzivne modne komade, markirane predmete te antikvitete, među kojima se ističe čak i luster iz nacističke Njemačke.

Voljela je dizajnersku odjeću

“Naša majka prikupila je mnoge originalne i jedinstvene stvari tijekom svog nevjerojatnog života”, rekla su njezina djeca za People. “Želimo podijeliti neke od njih s drugima u nadi da će širiti svoju ljubav prema uređenju”, dodali su. Njezin predstavnik također je kontaktirao People i istaknuo da se glumica, “ljubiteljica stila i funkcionalnosti, okružila predmetima koje je obožavala bez obzira odakle dolaze”, bilo da se radi o prodajnoj trgovini “ili butiku u Francuskoj”.









Tako su u suradnji s agencijom za nekretnine i internetskom aukcijskom platformom Lillie Price i William True organizirali internetsku aukciju koja će se održati u tri faze. Prva od njih, koji će biti aktivan od danas, 22. prosinca do 7. siječnja, uključuje brojne antikvitete s glumičinih imanja u Maineu, Kaliforniji i Floridi, od brončanih kipova do tapeciranih stolica, do ogledala u stilu rokokoa.









Drugi dio aukcije, koji će trajati od 22. siječnja do 4. veljače, uključivat će sve vrste ukrasnih predmeta, uključujući viktorijanski ptičji kavez i predkolumbijski artefakt. A posljednji, koji će se održati između 18. ožujka i 7. travnja, fokusirat će se na odjevne predmete i dodatke iz modne kolekcije Kirstie Alley.