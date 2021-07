PRONAĐITE ‘ULJEZA’: Demi Moore toliko dobro izgleda, da ne možete pronaći razliku između nje i kćerki!

Poznata glumica Demi Moore ulazi u jubilarno šesto desetljeće, a i dalje slovi za jednu od najzgodnijih žena svijeta.

Nakon što se kratko povukla iz javnosti i nije davala izjave, te se posvetila obiteljskom životu, napokon se vratila svakodnevnim aktivnostima.

Njezine kćerke koje su toliko slične njoj su ponovno uz nju. Demi je sa novom kompanijom potvrdila da joj godine ne mogu ništa, a obožavatelji su je pohvalili da nikad nije izgledala bolje.

Riječ je o novom editorijalu za brend “Andie” koji je poznat po liniji kupaćih kostima.

Glumica je oduvijek oduzimala dah svojom savršenom linijom, a najveću slavu su joj donijeli filmovi: “Duh”, “Striptiz” i “Nepristojna ponuda” .

Kada malo bolje pogledate, teško je primjetiti da između nje i djevojaka sa slike postoji razlika od nekoliko desetljeća, a tek bi rijetki mogli zaključiti da je ona njihova majka.

Ove fotografije su pomjerile granice na društvenim mrežama, pa su obožavatelji poludili za “Moore ženama”.

Moore redovito objavljuje fotografije sa svojim kćerkama na Instagramu i pokazuje svojih 2,4 milijuna pratitelja koliko je njihova obitelj blisko povezana. Ispod svojih objava je napisala da pokazuju “zajedništvo i ljude koje voli”, pa je “bilo prikladno da ovaj trenutak podijeli s ljudima koje najviše voli”.

Tijekom karantene prošle godine, glumica je najviše provodila vrijeme s bivšim suprugom Bruce Willisom i kćerkama, pa su objavljivali fotografije i video zapise na kojima čitaju, poziraju i druže se s drugim članovima obitelji.

Today is the day! SO excited to finally share @andieswim’s new campaign, celebrating togetherness and showing up for the people you love… It was only fitting that I got to share this moment with the people I love most ❤️ @TheRue @Scout_Willis @buuski pic.twitter.com/G7BR27yAF8

— Demi Moore (@justdemi) July 6, 2021