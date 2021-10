Prolila je milijun suza, dva put prokrvarila, a Richter tvrdi da je riječ o silovanju?! Hanu Tabaković još više šokirao Tomislav Tomašević

Autor: T. Š.

Televizijska voditelljica Hana Tabaković Baksa (41) nedavno je otkrila da je trudna i da čeka sina Leona koji bi, po planu, trebao stići na njen rođendan, 1. veljače iduće godine. Put do trudnoće nije bio lak. Pet puta podvrgnula se procesu potpomognute oplodnje, i tek je zadnji put, nakon četiri godine borbe, ugledala plusić koji mijenja život.

Zbog visokorizične trudnoće, voditeljicu ne možemo trenutno gledati na malim ekranima. Otkrila je da je već dvaput u šest mjeseci prokrvarila. Ipak, ničega se ne boji. Kaže tek da bi išla na carski rez, no o tome će odlučiti liječnici.

Iako je i sama mislila da je riječ o jednostavnom postupku koji će brzo polučiti rezultate, Hana se prevarila – put nije bio ni lak ni kratak. Detaljno je svoj put opisala za Slobodnu Dalmaciju, ali i hrabro progovorila o onome što je dobar dio javnosti zasmetalo – izboru umirovljenog doktora na čelo dječje bolnice Srebrnjak.

Morala sam potpisati da pristajem uzeti suprugovo sjeme

“Kad sam krenula u sve, suprug i ja smo bili u vezi, pa je prvi korak bio da idemo kod javnog bilježnika gdje sam morala potpisati razne stvari poput one da pristajem uzeti njegovo sjeme. Potom smo sa svim tim papirima išli u bolnicu. Tamo sam radila markere na spolne bolesti. Drugi se dan vadi krv i kreće sa svakodnevnim injekcijama što zna potrajati i do 17 dana. Kad jajne stanice dosegnu određenu veličinu daje se zadnja injekcija što obično bude navečer. Potom se jajne stanice oplođuju i dva dana čekaju rezultati. Ako je sve bilo uspješno slijedi mirovanje od dva tjedna tijekom kojih se nadate da će test biti pozitivan”, opisala je mukotrpan put – svaki put kad bi vidjela negativan nalaz osjećala se kao da je došao smak svijeta.

Njena priča odjeknula je medijskim prostorom te dala nadu mnogim ženama koje se nalaze u situaciji u kakvoj je i sama bila. Želja da se ostvare u majčinstvu je ogromna, no njihov put je više nego trnovit. U takvim trenucima, najviše bole riječi poput onih novoizabranog ravnatelja dječje dolnice Srebrnjak, a Hana odgovornost u, po mnogima, lošem izboru ravnatelja, vidi i u Tomaševiću.

50 žena u istom redu i samo jedna želja

Prije odlaska na umjetnu oplodnju bila je uvjerena kako je to jednostavan postupak no kad je ugledala 50 žena koje stoje u redu i čekaju svoju injekciju, shvatila je koliko je sve ozbiljno.

“Mislila sam da ću ostati odmah trudna, no to ne ide tako lako kao u filmovima. Ovo je problem o kojem se ne priča puno jer kad vidite 50 žena kako stoje u redu i čekaju da prime svoju injekciju shvatite koliko je sve ozbiljno. Da nije bilo Ranka Ostojića koji je ozakonio umjetnu oplodnju u našoj zemlji vjerojatno sad ne bismo vodili ovaj razgovor”, kazala je.







“Iznenađuje me novoizabrana vlast”

Upravo zato je posebno ljuti kad čuje nekadašnje izjave novoizabranog ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, Darka Richtera, kako je umjetna oplodnja neprirodna i silovanje u epruveti.









“Zaista sam ostala zgrožena da to netko može izjaviti. Još me više iznenađuje da novoizabrana vlast grada Zagreba na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem dozvoljava da jedna takva osoba može biti na čelu dječje bolnice. To je strašno. Upoznala sam stotine žena s istim problemom, zajedno smo plakale, nekad od sreće, nekad od tuge. Mnoge od njih već ulaze u menopauzu, a da se nisu ostvarile kao majke. Neke su išle i po 15 puta na oplodnju. Veselila sam se kad bih čula da su ostale trudne. Mogu reći kako već sad poznajem deset mališana čije sam mame upoznala u bolnici”, zaključila je.