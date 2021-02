PROJEKT S VIŠE OD 1500 EKSPONATA: Posjetite Večernjakovu izložbu o hrvatskim velikanima koji su promijenili svijet

Autor: Tea Šojat

U Meštrovićevu paviljonu od 12. veljače do 15. svibnja javnost ima priliku posjetiti jedinstven izložbeni projekt s više od 1500 eksponata. Multimedijska izložba Večernjeg lista Hrvatska svijetu interdisciplinarni je projekt u kojem će se stručno obraditi i kontekstualizirati izumi, otkrića i umjetnička ostvarenja sveukupno 38 hrvatskih velikana koji su svojim zaslugama utjecali na razvoj cjelokupne svjetske povijesti.

Organizator izložbe je Večernji list, a autor i idejni začetnik izložbe je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, koji je na predstavljanju za medije izjavio:

„Projekt Večernjeg lista Hrvati koji su mijenjali svijet, finale kojega je izložba Hrvatska svijetu, svojevrsna je retrospektiva postignuća naroda koji je tek prije tridesetak godina u dramatičnim okolnostima dobio svoju državu. Izbjegavajući mitomaniju, kojoj su sklona ne samo društva bez bogate prošlosti već i ona najveća i najjača, i istovremeno razbijajući stereotipe, željeli smo ispričati priču o Hrvatima čije je djelovanje promijenilo zajednicu kojoj su pripadali, ali i ostavilo dubok trag na cijelo čovječanstvo. Nastojeći činjenično detektirati globalni hrvatski doprinos, počeo nam se otkrivati jedan poprilično zaboravljeni ili barem nedovoljno vrednovani svijet.

Suvremena Hrvatska na svom današnjem teritoriju baštini tradiciju dugu tisuće godina, od pretpovijesti pa do industrijskog doba. U nacionalnom identitetu isprepletene su kulture svih epoha: ilirska, rimska, turska, austrougarska, jugoslavenska. Sve su one oblikovale hrvatski moderni identitet, identifikacijsku posebnost na globalnoj mapi nacionalne prepoznatljivosti. Kao mali kuriozitet napomenimo da neki od velikana Hrvatskoga narodnog preporoda, sinonima za hrvatsku nacionalnu osviještenost, uopće nisu bili hrvatskog podrijetla, a neki nisu ni rođeni u Hrvatskoj.

Neki od Hrvata koji su mijenjali svijet, a koje predstavljamo na ovoj izložbi, nisu to bili rođenjem, etničkim podrijetlom, nego su to postali življenjem „hrvatstva" ili, jednostavno, ljubavlju prema ovoj zemlji. Neki su Hrvatsku izabrali kao prostor za život, okvir u kojem žele stvarati. Oni su pandan kako ondašnjim tako i današnjim hrvatskim intelektualnim nomadima koji svoja najveća djela nisu ostvarili u Hrvatskoj, već u Rimu, Londonu ili Parizu. I danas, kao što ćete vidjeti, neki od najvažnijih svjetskih znanstvenika, izumitelja, književnika dolaze iz Hrvatske, čineći svijet boljim i ugodnijim mjestom za život. Dio njih već je danas prepoznat i ima primjeren status u hrvatskim i svjetskim okvirima, neki su prihvaćeniji u svijetu nego u Hrvatskoj, a neki nisu dovoljno poznati široj domaćoj i svjetskoj javnosti. Učiniti ih široko prepoznatljivima, kao svojevrstan poticaj mladima u Hrvatskoj, bila je ideja nas u Večernjem listu. Izložba Hrvatska svijetu svojevrsna je identifikacijska karta Hrvatske, most između prošlosti i sadašnjosti, Hrvatske i svijeta. Zavirite u čudesan svijet izvan serijskih umova."









Kustosica izložbe dr. sc. Anita Ruso osmislila je koncept izložbe kako bi se predstavili hrvatski velikani čija su originalnost, vizionarstvo i široka primjena ideja i izuma ostavili najveći utjecaj na svjetsku povijest. Samo neki od velikana koje će posjetitelji imati priliku upoznati kroz izložbu su Ruđer Bošković, Andrija Štampar, Nikola Tesla, Marko Polo, Slavoljub Eduard Penkala, Lavoslav Ružička, Ivan Meštrović, Ivana Brlić Mažuranić, Milka Trnina, Zinka Kunc Milanov, Dora Maar, Benedikt Kotruljević, Marko Marulić, Nikola Šubić Zrinski, Faust Vrančić, Andrija Mohorovičić i mnogi drugi.

„Velika mi je želja da svi posjetitelji izložbe osvijeste koliko bogatstvo baštinimo od izvanserijskih ljudi koji su rođeni ili su djelovali na području današnje Hrvatske. Hrvati danas baštine materijalna i duhovna dobra koja su u prošlosti stvarali ne samo pripadnici hrvatskog naroda, nego i svi koji su živjeli na današnjem hrvatskom prostoru, pa i oni iz vremena prije doseljenja Hrvata. Tako uostalom čine i drugi europski narodi. Zbog svog zemljopisnog položaja i ukorijenjenosti u srednjoeuropski i mediteranski kulturni krug, prostor Hrvatske stoljećima je bio otvorena sredina koja je strance s razlogom privlačila i nadahnjivala. Sa svih strana i krajeva Hrvatske nabavljali smo izložbenu građu kako bismo što vjernije prikazali svaku pojedinu osobu. Umjetnici Akademije likovnih umjetnosti i HDLU-a napravili su jedinstvenu scenografiju, a kreativni tim iz produkcijske kuće Real grupe učinio je izložbu vizualno privlačnom. Sigurna sam da će posjetitelji uživati u ovoj vrlo raznolikoj i bogatoj izložbi.“ – poručila je kustosica Anita Ruso.

Suorganizatori izložbe su Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Akademija likovnih umjetnosti i Real grupa. Predsjednik HDLU Tomislav Buntak ususret izložbi izjavio je:









„Izložba Hrvatska svijetu govori o mogućnostima ljudskog duha i kreativnosti, koji i kad dolaze s naizgled malog prostora, utječu na globalni svijet kroz povijest i danas. Za ovo vrijeme idealna izložba koja ohrabruje, budi optimizam i na širok način prikazuje područje od znanosti i industrije do umjetnosti.“

Real grupa je jedna od najuspješnijih agencija za tržišno komuniciranje koja posluje na mnogim tržištima i u svom portfoliju ima klijente iz svih industrija. Osim klasičnog agencijskog posla, stoji i iza produkcije projekata koji promoviraju vrijedna hrvatska dostignuća u znanosti, umjetnosti i sportu.

„Hrvatska znanstvena i kulturna baština iznimno je bogata, zadivljuje svijet i mnogi naši izumitelji i umjetnici ostavili su vječni trag u svijetu i zaslužili su ovakvu izložbu kao hommage njihovom stvaralaštvu. Drago nam je s našim timom biti dio ovako značajnog projekta. Izvršni producent izložbe je Damir Kanaet, a za vizualni identitet zaslužni su kreativni direktor Maro Pitarević i art direktor Matko Jovičin. Izložba će inspirirati sve posjetitelje i dati uvid u fascinantnu povijest hrvatskih izumitelja, znanstvenika i umjetnika.“ – izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, glavni producent i CEO Real grupe.

Izložbu možete posjetiti svakim danom od 9 do 21 sati, a izložba je organizirana u skladu sa svim epidemiološkim standardima za zaštitu od koronavirusa te su prostori dodatno zaštićeni i posebnom SmartCoat nanotehnologijom koja djeluje protiv virusa i bakterija do 99,99%.









Sve informacije o izložbi i kupnji ulaznica pročitajte na stranici Hrvatska svijetu.