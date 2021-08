PROGOVORIO JOHNNY ŠTULIĆ: ‘Trebalo je preživjeti sve te godine bez šoldi, trebao sam barem stotinu puta crknuti od gladi’

Autor: Š. P.

Nakon što je Visoki upravni sud Republike Hrvatske ustvrdio da najveći domaći diskograf Croatia Records nije pravilno privatizirao nekadašnji Jugoton, otuđivši tako iznimno vrijednu diskografsku imovinu, javio se i glazbenik koji već nekoliko godina tvrdi da je oštećen i opljačkan – Branimir Johnny Štulić.

Sud je pravomoćnom presudom utvrdio da vrijednost tzv. fonograma (originalnih prvih snimki brojnih izvođača) nikad nije procijenjena, pa Croatia Records nikad nikome ništa nije platila, a na njima je zgrnula ozbiljne novce.

U pitanju su, naime, neki od najvećih hitova hrvatske i jugoslavenske glazbe, a dolaze od izvođača kao što su Azra, Novi fosili, Bijelo dugme… Riječ je o tisućama master snimki – još od prvih pjesama Ive Robića.

‘Duševne boli je nemoguće platiti ili utažiti sve dok ta bagra postoji’

“Za druge me se ne tiče (bili oni pojedinci ili države), ali moje krpice da mi se vrate (sa svom pripadnom dokumentacijom) i, jasno, da mi se plati četrdeset godina ilegalne eksploatacije mojeg posjeda (znači poslije šest mjeseci na koje su imali pravo, jer poslije toga ulog se obrće, njihovih devedeset posto ide meni, a mojih deset posto ide njima, odnosno tiskari); plus svi moji autorski honorari u potpunosti (devedeset posto mi je ukradeno, to jest nije isplaćeno – po tim tipskim šestomjesečnim papirima koji su im davali pravo iskorištavanja moje muzike – do 1984., poslije toga svih sto posto); plus kazna za brisanje mog kopirajta Azra Music i stavljanja svog; plus odšteta za moje četrdesetogodišnje uzaludne vapaje (jer trebalo je preživjeti sve te godine bez šoldi za kojih sam trebao barem stotinu puta crknuti od gladi); plus duševne boli koje je nemoguće platiti ili utažiti sve dok ta bagra postoji na ovom bijelom svijetu, dakako, s pripadnom četrdesetogodišnjom kamatom (s kojom sam i ja uvijek sve platio i pretplatio)”, napisao je Johnny Štulić za portal Ravno do dna.

U dugogodišnjem pravnom zapletu koji očito ide prema svome kraju još nije poznato tko Štuliću i drugim glazbenicima duguje novce te na koji će način, u kojem roku i iznosu dobiti odštete.

