PROGOVORIO I O VJERI! TONČI HULJIĆ OTKRIO ZA ČIME SILNO ŽALI: ‘Ja sam s 33 bio ostarjela jugoslavenska ex zvijezda’

Autor: Dnevno

Najproduktivniji domaći autor ležernih nota Tonči Huljić(59) u velikom intervjuu za Gloriu je govorio o njegovoj pop-misi, prvoj takvoj u svijetu, kojoj je legitimitet dao čak i Vatikan i trenutku kad je prvi put ugledao svoju današnju suprugu. Otvoreno je progovorio o vjeri, ali i otkrio neke detalje iz privatnog života, kao i za čime danas najviše žali.

Hulji je otkrio kako unučad priželjkuje više od ičega, no da nažalost nijedno od njegovo dvoje djece zasad ne planira imati djecu. “Sjajni su mladi ljudi, skromni su, samozatajni i ne bahate se prezimenom, štoviše, često ga skrivaju, no u duši kao da su još djeca. Ja sam s 33 godine, koliko je sada Ivanu, već bio ostarjela jugoslavenska ex zvijezda i imao njih dvoje. Hana je mlađa tri godine od Ivana”, komentirao je.

Upitan kako bi reagirao kad bi njegova djeca za partnera odabrali glazbenike, posebno Hana kojoj je Grašo bio prva simpatija, Huljić se našalio: “Nadam se da će Hana znati bolje odabrati.”

Osim što je ima prvu pop-misu na svijetu, Huljić je otkrio i da pokušava biti “duboki praktični vjernik”. “Od prije petnaestak godina u svaki dan ulazim s molitvom i krunicom. Na kraju, na pisanje mise sam se odlučio zbog vjere, uz to što mi je to bio osobni izazov”, kazao je te otkrio da je potajice odgajan u vjerskom duhu.









“Naime, moja pokojna majka je radila kao medicinska sestra u splitskoj bolnici na Križinama, koja je do osamostaljenja Hrvatske služila za potrebe bivše jugoslavenske vojske. Župa i crkva Sv. Roka su mi u susjedstvu pa bih rekao da je Bog htio da mi bude pri ruci. Čak su i djelatnici u mojoj tvrtki “Tonika”, stjecajem okolnosti, duboki praktični vjernici”, pojasnio je.

Upitan za kojom propuštenom prilikom u životu najviše žali, otkrio je da mu je žao što 2000. nije prihvatio ponudu da se s obitelji preseli u London. Smatra da je Hrvatska zemlja za godišnji odmor, ponajprije zbog mentaliteta ljudi.