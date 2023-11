Proglasili su ga jednim od najzgodnijih političara: Mnogi pamte njegov ‘ljubavni tepih’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Prošle godine HDZ-ovac Damir Habijan počastio je svoje pratitelje na Instagramu fotografijama povodom 40. rođendana na kojima je razotkrio svoje isklesano tijelo, ali i ‘ljubavni tepih’.

“Moraš dlake spaliti da se vidi keramika”, našalio se tada jedan pratitelj. Zanimljivo, komplimente su mu bez ustručavanja dijelili pratitelji oba spola.





Instagram profil ovog političara prati tisuće ljudi, s kojima nerijetko dijeli fotografije na kojima malo toga ostavlja mašti na volju, a među pratiteljima ima i poznatih Hrvata i Hrvatica.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Damir Habijan (@damirhabijan)







Društvene mreže i mediji su ga više puta, i temeljem određenih anketa, proglasili najzgodnijim HDZ-ovcem koji žari i pali društvenim mrežama i jednim od najzgodnijih političara u Hrvatskoj.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Damir Habijan (@damirhabijan)







Pažnju pratitelja privukao je i na TikToku gdje je objavio više snimki s treninga. Uključujući različite vježbe poput sklekova i podizanja utega, Habijan je otkrio i kako ponekad vježba bez majice.

Ljubavni status

Inače, HDZ-ov saborski zastupnik voli i planinarenje te općenito boravak u prirodi, no kada je u pitanju njegov ljubavni status, zasigurno se našlo razočaranih nakon što je nedavno za Novu TV otkrio da je sretno zaljubljen.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Damir Habijan (@damirhabijan)

“Definitivno sam sretno zaljubljen. Mislim da je u današnje vrijeme to jako bitno. Teško je naći osobu s kojom možeš proći dobre i loše trenutke. Ako si javna osoba, nije to baš jednostavno. To nekad zna biti teško. Ali ti trenuci kad si s osobom s kojom jesi su apsolutno sve”, izjavio je Habijan.