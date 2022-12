PROGANJALI GA DUHOVI PA SPAVAO S PUNICOM! Robbie Williams šokirao priznanjima: ‘Da sam ostao u toj kući, ja bih se ubio’

Pjevač Robbie Williams jedan je od najuspješnijih pop izvođača svih vremena, a nedavno je krenula njegova velika turneja po Europi, u sklopu koje će nastupati i u Hrvatskoj. Ovaj 48-godišnjak svoju glazbenu karijeru započeo je još 1990. godine u popularnom bendu “Take That”, no nakon pet godina izašao je iz benda te ih još jednom odbio kada su se 2006. godine ponovo okupili.

Tijekom svoje solo karijere prodao je više od 85 milijuna albuma, a iza sebe ima niz prestižnih glazbenih nagrada. Koliko god njegova karijera bila zavidna, ne može se isto reći i za njegov privatni život, koji je prepun bizarnih događaja. Većini takvih uzrok je uglavnom bila njegova izuzetno ozbiljna borba s mentalnim problemima.



Prije tri godina Robbie je u javnost izašao sa šokantnim priznanjem: tri godine bio je zarobljenik vlastitog uma. Naime, u periodu od 2006. do 2009. godine patio je od agorafobije, straha od vanjskih, otvorenih prostora, a sve vrijeme bio je kući. Dani su mu prolazili uz čips i televiziju, sve dok ga nije spasila tada buduća supruga Ayda Fields.

Vjenčali su se 2010. godine, još su uvijek u braku i imaju troje djece, no nakon prvog poroda, Ayda je imala dvojbe. “Kada smo dobili prvu bebu, moja supruga se zabrinula je li se udala za pravu osobu jer sam tada imao običaj sakriti se i prva tri mjeseca djetetova života sam samo igrao igricu. Ayda je tada rekla: ‘Sigurna sam da je dobar čovjek, ali što on to radi?’ Nakon tri mjeseca sam izašao iz svoje ‘pećine’ i tek tada sam bio spreman da se suočim s odgovornošću i budem otac”, priznao je pjevač jednom prilikom.







Osim navedenog, pjevač je priznao da je dugo imao problem s noćnim prejedanjem, a tijekom svojih dvadesetih godina osjetio je ozbiljne halucinacije. Niz problema doveo ga je do toga da razmišlja o samoubojstvu, što je skoro i učinio jer je imao osjećaj da ga progoni duh. Puno loših stvari u životu pripisao je i činjenici da je kuća u kojoj je tada živio bila izgrađena na groblju. “Da sam ostao u toj kući, ja bih se ubio”, kazao je u jednom intervjuu i dodao kako su se u toj kući vrata stalno sama zaključavala, a glazba i koraci čuli su se kada nikoga nije bilo kod kuće osim njega.

U teškim trenucima spas mu je bila njegova supruga, ali i njezina majka. One su mu pomogle da se riješi ovisnosti o narkoticima, ali i strahova koji su ga sprječavali u normalnom životu. Neke je pomalo i šokirala njegova bliskost s punicom, pogotovo nakon izjave da spava s njim i Aydom u krevetu.

Robbie Williams nastupat će u pulskoj Areni i to dva dana zaredom. Koncerti će se održati 27. i 28. lipnja 2023., a ulaznice će u prodaju krenuti u četvrtak 7. prosinca kroz sustav Eventim, a detalji o cijenama i prodajnim mjestima još se iščekuju.