PROFILM DAYS! Najveća regionalna filmska konferencija uživo u Zagrebu: producenti filmskih hitova, svjetski poznati location manageri, gejming industrija – samo su dio programa

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Zagrebački filmski ured, u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom, organizira četvrto izdanje PROFilm Days konferencije koja obrađuje ključna pitanja audiovizualne industrije te okuplja broje strane i domaće stručnjake!

PROFilm Days naziv je stručne konferencije koja na jednom mjestu okuplja domaće i inozemne stručnjake potrebne za nastajanje bilo koje vrste audio vizualnog djela, a koji kroz brojne panele i rasprave dijele iskustva, novitete i izazove u kojima se trenutno nalazimo.

Posljednja tri izdanja gosti konferencije bili su i velika inozemna imena iz svijeta filma, a neki od njih su; Rick McCallum, široj javnosti najpoznatiji po dugogodišnjoj suradnji s redateljem Georgeom Lucasom (‘Mladi Indiana Jones’, ‘Ratova zvijezda’); Paul Ritchie, dobitnik nagrade Oscar za film ‘Slumdog Millionaire’ te nagradu Emmy za seriju McMafia koja je snimana u Hrvatskoj i regiji; Tomasz Dąbrowski, regionalni voditelj produkcijskih procesa Netflixa u regiji EMEA, Olga Filipuk izvršna direktorica ruskog Yandex studija, poznati finski redatelj i producent Arto Halonen koji je snimio dva dugometražna filma na zagrebačkim lokacijama (‘A Patriotic Man’ i višestruko nagrađivani ‘Murderous Trance’).





Ovogodišnje, četvrto izdanje konferencije PROFilm Days u Zagreb dovodi tri predstavnika svjetske organizacije location managera (LMGI) koji su zaslužni za odabir lokacija snimanja nekih od najvećih filmskih hitova kao što su: ‘My Cousin Rachel’, ‘The Death of Stalin’, ‘The Hole’, ‘Bourne Supremacy’, ‘Bridge of Spies’, ‘Enemy at the Gates’, ‘American Gods’, ‘Pixels’, ‘Hemlock Grove’, ‘Shadowhunters’. Oni su John Rakich koji je ujedno i Predsjednik LMGI, Harriet Lawerence i Markus Bensch, te će u sklopu konferencije ne samo obići cijeli Zagreb već i Hrvatsku, u organizaciji filmskih ureda gradova i nadamo se odabrati lokaciju snimanja svog sljedećeg filmskog hita!

‘Hrvatska ima dugu filmsku povijest za njemačke filmaše. Filmovi o Winnetouu snimani su ovdje kasnih 1960-ih i svi u Njemačkoj su mislili da divlji zapad stvarno izgleda tako. Trebalo mi je desetljeće da otkrijem da nisu snimljeni u SAD-u, nego na Plitvicama. Ako vaša zemlja može zamijeniti mnoge druge lokacije koje nisu ni približno blizu jedna drugoj na pola ste puta do uspjeha!’, izjavio je Markus Bench, njemački location manager zaslužan za odabir lokacija za filmove ‘Bourne Supremacy’, ‘Bridge of Spies’, ‘Enemy at the Gates’ i mnoge druge.

Najveće ime ovogodišnje PROFilm Days konferencije producent je iza kojeg su filmovi ‘Independence Day: Resurgence‘, ‘Greenland’, ‘Midway’ u kojima glume svjetske face poput Woodija Harrelsona, Gerarda Butlera i Billa Pullmana, a njegovo ime je Carsten H. W. Lorenz. Carstena u Zagreb dovodi novi blockbuster koji je odlučio snimati upravo na našim ulicama, a sve u suradnji s producentom Igorom Nolom koji je u Hrvatsku doveo velike projekte poput Hitman’s Wife’s Bodyguard (Salma Hayek, Rayan Reynolds, Samuel L. Jackson), Ipcress File, McMafia i brojne druge.

Kao i svake godine konferencija obuhvaća teme iz gotovo svih grana audio vizualne industrije od kojih je zasigurno najbrže rastuća gaming industrija. Panel koji će zasigurno izazvati veliki interes zove se ‘Od filma do igrice // Bumbarov let’, a radi se o transmedijalnom projektu baziranom na istoimenom igranom filmu za djecu scenarista Ivana Turkovića Krnjaka i Marka Hrenovića u produkciji Interfilma i producenta Ivana Maloče. Uz navedene scenariste i producenta, na panelu će govoriti i Aleksandar Gavrilović tajnik Croatian Game Development Alliancea, a panel će voditi Andrej Kovačević, direktor tvrtke Exordium games.

Svakako vrlo zanimljivo predavanje bit će i Case Study Mađarska – efekti njihove booming međunarodne produkcije na lokalnu proizvodnju sadržaja. O tome će govoriti Daniel Kresmery, producent Mađarska (partner Hero Squared) i Ogden Gavanski, producent Kanada (direktor Milestone Entertainment Inc.). Oni će predstaviti svoje impresivne brojke u proteklih 20 godina, te utjecaj izgradnje filmskih studija, kojih ta zemlja ima čak sedam s 35 sound stageva!

Godine 1962. animirani film velikana hrvatske animacije Dušana Vukotića, ‘Surogat’, osvojio je Oscara za najbolji crtani film i to je bio prvi animirani film izvan SAD-a koji je osvojio ovu prestižnu nagradu. Od tada je prošlo točno 60 godina te će se u čast toj važnoj obljetnici na konferenciji prikazati ovo remek djelo. Film će predstaviti Vinko Brešan, Ravnatelj Ustanove Zagreb Film.









Program konferencije počinje 11.10.2022. u 9,00 sati i traje do 18,00 sati, a nakon radnog djela konferencije u 18,30 sati u zatvorenoj projekciji samo za sudionike ProFilm Daysa prikazat će se višestruko nagrađivan film producentice Ankice J. Tilić ‘Zbornica’.