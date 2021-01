Profesorica napravila biznis od Berniejevih rukavica: ‘Već imam imam 13.000 narudžbi’

Da se u doba pandemije koronavirusa snalaze kreativni dokazala je i jedna profesorica iz Vermonta, čije su rukavice ručne izrade postale slavne nakon što ih je senator Bernie Sanders nosio na svečanoj inauguraciji za 46. predsjednika SAD-a u Washingtonu, Joea Bidena.

Ručno izrađene, reciklirane rukavice u smeđoj i bež boji postale su hit nakon objave fotografije Sandersa koji je sjedio sam na sklopivoj stolici i djelovao neimpresioniran inauguracijom.

Profesorica je sad pronašla proizvođača koji će proizvesti tisuće njezinih udobnih rukavica.

“Imam nevjerojatne vijesti! Udružujem se s Vermont Teddy Bearom kako bih izradila Berniejeve rukavice za Sve!” tvitala je u subotu Jennifer Ellis i dodala da će dio prihoda ići dobrotvornoj organizaciji Make a Wish Vermont.

Učiteljica je poslala Sandersu par svojih rukavica izrađenih od starih vunenih džempera obloženih runom od recikliranih plastičnih boca kao utješni poklon nakon što je 2016. godine izgubio na demokratskim predsjedničkim izborima od Hillary Clinton.

I have amazing news! I’m partnering with Vermont Teddy Bear to make Bernie’s Mittens for EVERYONE!! AND a portion of the proceeds will go to Make A Wish Vermont! I knew there had to be a way to get them to you- and I found it!! #BernieSanders https://t.co/U8P6DhqL1Y

— Jen Ellis (@vtawesomeness) January 30, 2021