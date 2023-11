Profesora koji je sinoć u ‘Superpotjeri’ osvojio 6000e na Instagramu prate zbog priča, ali i mišića

Autor: Barbara Grgić

U sinoćnjem izdanju “Superpotjere” jedini je pobjedu nad lovcima odnio Marko Ardizzone. Profesor povijesti iz Splita nadigrao je četvero lovaca sa 13 sekundi prednosti, osvojivši 6.000 eura.

Biti profesor njegov je životni poziv

Marko Ardizzone po struci je profesor povijesti, a u slobodno vrijeme voli gotovo sve što vole mladi. Turistički je vodič, priča tri strana jezika, redovito posjećuje teretanu, nogometne terene, bazene, a – sasvim logično – i pub kvizove!

Prosvjeta je, kako je sam priznao u jednom od intervjua, njegov životni poziv.

“Oduvijek sam htio studirati povijest, a jednog dana to stečeno znanje prenositi mlađim generacijama. Rad u srednjoj školi mi je upravo to omogućio. S vremenom sam počeo predavati i Etiku, koja također nudi nešto drugačije i zanimljivo kada je u pitanju rad sa srednjoškolcima. Zaista, mogu reći kako je riječ o poslu koje me, unatoč nekim čak i negativnim stranama, duboko ispunjava, kako na intelektualnoj, tako i duhovnoj razini”, ispričao je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.









Radi tri posla

No, osim što je profesor i turistički vodič, Marko – ili kako ga češće zovu – Cone, je i organizator pub kvizova.

“Jako je teško katkad to uskladiti, nekad zna patiti i privatni život. Posebno je teško u 5. i 6. mjesecu kada je najviše posla u školi, a svaki vikend mi je bukiran izletima. No, pozitivno je to što ova dva sporedna posla mogu sam kombinirati na način da biram koliko želim raditi. Iako, trudim se odraditi koliko god mogu, jer ipak me svaki od ta tri posla usrećuje na svoj poseban način. Nekad mi čak na psihološkoj razini jedan posao zna biti odmor od drugoga”, izjavio je mladi profesor.









Nosi titulu ‘najzgodnijeg turističkog vodiča’

Zanimljivo, iako je davno zaradio laskavu titulu “najzgodnijeg splitskog turističkog vodiča”, Cone je poprilično skroman i objektivan u tom sudu.

“Ah… Čujte, kažu da je ljepota u oku promatrača, tako da je subjektivna. No svakako, lagao bih kad bih vam rekao kako nije lijepo čuti dobar kompliment, kako uživo, tako i na društvenoj mreži”, izjavio je svojevremeno.

Da komplimenata ne nedostaje, svjedoče i njegove društvene mreže, na kojima se uz povijesne zanimljivosti, često nađe i pokoja, osobito ženskom rodu, oku ugodna fotografija.

S obzirom na to da je već nekoliko puta bio kandidat u kvizovima, ostaje vidjeti što će nam osebujni Splićanin iduće pripremiti. Sagledavši dosadašnji trud i zalaganje u svim poljima života, ako na ovakvim mladima svijet ostaje, ne trebamo se bojati.