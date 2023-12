Profesor matematike i fizike u Milijunašu pao na pitanju o Černobilu, evo zašto se kolebao

Autor: I.D.

U prvom prosinačkom izdanju kviza “Tko želi biti milijunaš?”, najbolji natjecatelj bio je Luka Vidović, koji je osvojio 10.000 eura. Manje uspješan bio je Antun Bubnjar, profesor matematike i fizike, koji nije uspio prijeći drugi prag i napustio je emisiju s osvojenih 150 eura. 51-godišnji profesor iz Bedekovčine, trenutno na privremenom radu u Londonu, ponovno se pojavio u emisiji za nastavak emitiranja emisije.

Počeo je igru s 150 eura i imao je na raspolaganju sva tri džokera. Zaustavilo ga je osmo pitanje o černobilskoj katastrofi. Nije bio siguran koju je boju poprimila borova šuma kod Černobila.





Nije mu pomogao ni drugi džoker

U pomoć je pozvao prijatelja s kojim je dijelio mišljenje oko odgovora, no odlučio je iskoristiti i džoker pola-pola. Odgovor na koji su sumnjali on i prijatelj bio je pogrešan, no nije mu pomogao ni drugi džoker, pola-pola.

“Koju je boju nakon nesreće poprimila borova šuma kod Černobila, danas bogata životinjskim svijetom unatoč radijaciji?”, glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori su bili: bijelu, žutu, crvenu, crnu.

Točan odgovor je crvenu.