Produkcija i žiri ‘Supertalenta’ oduševili dvojnicu Sanje Doležal: ‘Sad mogu i umrijeti’

Autor: Barbara Grgić

Sanja Dajčman Zahtila oduševila je žiri “Supertalenta” izvedbom pjesme “Skitnica” Jasne Zlokić.

”Dosta ljudi me uspoređuje sa Sanjom Doležal, kažu da smo malo slične. Slušajući komentare žirija bila sam stvarno toliko dirnuta, da mi je glas malo podrhtavao i suzice su malo krenule. Kad stanem na pozornicu osjećam se kao da je to mjesto stvoreno za mene, i tu na toj bini mogu dati najbolji dio sebe i najviše sebe. Želim dati poticaj mladim ljudima da vjeruju u sebe, i da to što rade, rade s ljubavlju, ja stvarno uživam u tome. Znači mi puno ovo sve jer potvrđuje da mogu i da nije kasno, nema prepreka. Mi sami našim mislima radimo prepreke, ja sam svoju hrabrost za nastup pred ljudima stekla radeći na sebi. Uvijek kažem slušaj sebe i nećeš pogriješiti”, zaključila je Sanja pred svoj polufinalni nastup, a nakon kojeg su je voditelji, žiri i publika iznenadili pjesmom za rođendan.

‘Iz vas izlazi muzika u najljepšim bojama’

”Hvala vam što ste došli vedra srca i pjevali pjesmu koju zaista svi znamo, zaista se vidi da iz vas izlazi muzika u najljepšim bojama ”, riječi su kojima je Fabijan komentirao njezin nastup.

”Vas je ponijelo, a ponijelo vas je jer ste osjetili energiju publike žirija, i vi ste se opustili što znači da ste stvarno uživali. Vi imate super nastup, a možda i najljepši rođendan”, primijetila je Maja.

”Ja sam sretan zbog vas i siguran sam da ste uživali”, dodao je Bilman.

”Fascinantna je ta jedna lakoća postojanja na pozornici, a treći put ste na pozornici. To je dio vaše osobnosti, vi ste jedna od onih kod kojih je nebitno kako vi to tehnički izvodite, začarali ste nas, gledali smo u vas i uživali”, zaključila je Martina.