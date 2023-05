PROCURIO VIDEO NEZGODNOG PADA! Evo kako se Njinle iz Leta 3 rasuo na probi: Rakete mu nisu pomogle da održi ravnotežu!

Na TikToku se pojavio video snimljen uoči same prve polufinalne večeri Eurosonga kada je član Leta 3. Žanil Tataj Žak, mnogima poznatiji kao Njinle, pao nasred pozornice tijekom probe.

Nezgoda se dogodila dok je Žak u rukama nosio dvije velike makete raketa. “Nije pošlo po planu za raketonošu na prvoj probi Leta 3”, piše u opisu videa.

Nezgodu je ranije komentirao član Leta 3, Damir Martinović Mrle koji je otkrio da je Žak dobro natukao leđa dok su se uvježbavali. Kako je tada pisao Jutarnji list, glazbenik je prošao bez težih posljedica.

“Nije ništa strašno, ali dobrano je natukao leđa”, rekao je Damir Martinović Mrle, a urednik Dore i vođa eurovizijske delegacije Tomislav Štengl dodao: “Ako se to već moralo dogoditi, bolje da se zbilo danas, nego sutra”.

It’s the first dress rehearsal of Let 3 from Croatia 🇭🇷 #eurovision #esc2023 #unitedbymusic pic.twitter.com/Mm3rhhjeSS

— escYOUnited (@ESCunited) May 8, 2023