Procurio čudan detalj oko pokojne Lady Di: Stvara se sumnja u brak sa Charlesom

Autor: F. P.

Interes za britanskom kraljevskom obitelji i dalje ne jenjava. Od zdravstvenih problema do pravnih zavrzlama, javnost redovno nađe novi detalj o nekom od članova koji povede novu raspravu. Poseban fokus je, naravno, na kralju Charlesu III. te princezi Kate Middleton, koji se trenutno oboje liječe od karcinoma.

Britanski monarh već godinama je u braku sa kraljicom Camillom, no svi znaju koga je ljubio prije nje. Tragično preminula princeza Diana u braku sa Charlesom bila je od 1981. do 1996. godine, nedugo prije no što je izgubila život u prometnoj nesreći. I dok je njen život skoro svima dobro poznat, postoje neki detalji kojih su rijetki bili svjesni.

Diana je Charlesa upoznala kada je njoj bilo 16, a njemu 28 godina. No u to vrijeme on je bio u vezi sa Dianinom starijom sestrom, Sarah, koja je završila nakon što je Sarah javno priznala da prema princu ne gaji dublje osjećaje. Ubrzo nakon toga Charles se počeo udvarati Diani, koja je dotad u internatu iznad kreveta imala njegovu fotografiju.

I dalje se pamti spektakularna oprava koju je nosila na vjenčanju. Ukrašena sa više od 10 tisuća perlica i bisera, haljina je također imala šlep od osam metara koji se i danas smatra najduljim u povijesti. Dizajnirali su je David i Elizabeth Emanuel, a u to vrijeme stajala je oko 106 tisuća eura te je do danas postala jednim od simbola njenog života.









Postoji i jedan osobito intrigantan detalj u njenoj vezi sa Charlesom, uz koju su mnogi odrastali. Naime, oboje potječu od kralja Henrika VII., zbog čega se smatraju krvnim srodnicima iako je poveznica tek u 16. koljenu. Međuobiteljski brakovi kroz povijest nisu nepoznanica, no ovaj detalj mnogima je bacio laganu sumnju oko Diane i Charlesa.

Princeza je bila dosta netipična i u pogledu odgoja djece, prinčeva Williama i Harryja. Umjesto da se za njih brinu privatni učitelji i guvernante, Diana je inzistirala da William primi predškolski odgoj izvan palače. Uz to je njega i Harryja često vodila u kino ili tematske parkove, željevši im osigurati što normalnije odrastanje.