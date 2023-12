Procurili detalji svadbe Sandre Perković: ‘Zakazano je za doček Nove godine’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Proslavljena atletičarka Sandra Perković već dugo je jedna od medijskih zvijezda. Njeni sportski uspjesi ostali su trajno upisani u povijest, a njen ljubavni život oduvijek je bio posebno intrigantan za javnost.

Ove godine se u nekoliko navrata šuškalo kako će naša diskašica uskoro stati pred oltar. Iako su to sve dosad bila nagađanja, izvor blizak sportašici otkrio je kako je Sandrina svadba dogovorena za samo Silvestrovo, odnosno doček Nove godine.

Vjenčanica Aleksandre Dojčinović

“Svadba će biti održana u Zagrebu, a odjenut će vjenčanicu njezine prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine”, pojasnio je izvor za Večernji list.









Prema izvoru, ceremonija će biti održana samo uz najuži krug obitelji i prijatelja. Time bi Sandra na najbolji način okrunila svoju 11-godišnju vezu sa sedam godina starijim zaručnikom, trenerom Edisom Elkasevićem.









“Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine”, komentirala je u studenom Sandra za medije.

Podsjetimo, Sandra je nedavno u jednoj objavi otkrila kako je već proslavila i svoju djevojačku večer. Sa sedam prijateljica tri dana je slavila svoje vjenčanje, a kaže kako stripera nisu pozvale jer im “muškarac nije bio potreban”.