Procurila zarada kontroverznog srpskog repera: ‘Nenormalno, kao da je Čola’

Autor: F. P.

Srpski reper Dragomir Despić, poznatiji pod kreativnim umjetničkim imenom Desingerica, svojom pojavom izaziva znatnu pažnju javnosti. Oko njega se često vode polemike, primarno zbog kontroverznih poteza na nastupima, no unatoč tome broj njegovih fanova diljem Hrvatske i regije i dalje raste.

S obzirom na izrazito posjećene nastupe za koje se nerijetko traži i karta više, mnogima se po glavi mota jedno pitanje. Za sve one koje zanima koliko prosječno ‘utrži’ po večeri, isplivao je potencijalni odgovor. Naime, izvor blizak pjevaču za medije je otkrio koliko Desingerici donosi jedan nastup.

“Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sad mu je honorar negdje između 10 tisuća i 15 tisuća eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača”, otkrio je nepoznati izvor, usporedivši zatim njegova primanja sa našim kraljem zabavne glazbe, Zdravkom Čolićem.

‘Sve je počelo s tenisicom i udaranjem’

“Sve je počelo s tom tenisicom i udaranjem. Onda su ga vlasnici klubova počeli nenormalno često pozivati da održi nastup jer su vidjeli da lako može napuniti klub”, dodao je izvor. Uzevši u obzir da se na njegovim nastupima ljudi ‘gužvaju’ jedni uz druge, lakoća s kojom okuplja fanove uopće nije upitna.

Podsjetimo, Desingerica je nedavno svoje brojne obožavatelje zabrinuo snimkama iz bolnice. Na njima se vidi kako leži na bolničkom krevetu dok mu na prsta stavljaju mjerne elektrode, a situaciji je prethodilo otkazivanje nastupa prijašnja dva dana. Kako je otkrio, ni sam nije siguran što je dovelo do narušenog stanja.

“Imao sam dnevni tulum, vjerojatno je od premora, nespavanja, ne znam… Kad sam krenuo iz Budve za Požarevac, na nastup, na pola puta mi se tlak spustio, poblijedio sam, krenuo je hladan znoj, pao sam pored pločnika, odmah su me odvezli u bolnicu. Tamo su mi dali injekcije, infuzije, jedva sam došao do kuće”, istaknuo je.

“Evo, i sad mi je baš loše, drhtim cijeli. Gornji pritisak mi je bio 80, modar sam bio cijeli, ne znam što se dogodilo”, dodao je. Zatim se u kasnijoj priči fanovima ispričao zbog otkazanih koncerata protekla dva dana, no onaj nadolazeći u Budvi i dalje se nada da će održati. “Vidjet ćemo kako će biti”, napomenuo je.