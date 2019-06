Probrani naslovi za ljubitelje filma!

Autor: Dnevno/M. T.

Od lipnja sve do početka rujna ljetne zagrebačke večeri rezervirajte za izlazak na Ljetnu pozornicu Tuškanac, najljepše gradsko kino pod vedrim nebom koje i ove godine na svom filmskom meniju donosi niz atraktivnih naslova.

Sezona uživanja u filmovima pod zvijezdama kreće u subotu, 8. lipnja od 21:30 sati uz gostujući open air program Svjetskog festivala animiranog filma Animafest Zagreb: Povedi me na mjesec i projekciju restaurirane izvorne, rukom kolorirane verzije jednog od najznačajnijih filmskih djela uopće – Puta na Mjesec Georgesa Mélièsa iz 1902. godine. U spomenutom programu iste večeri prikazat će se i Vukotićev Krava na mjesecu, kratkometražni danski SF Solarna šetnja, glazbeni spot za pjesmu Man in the Moon njemačkog DJ-a LCAW-a i Zabavan izlet, prvi iz slavne stop-animacijske serije Wallace i Gromit četverostrukog oskarovca Nicka Parka.

Od 10. do 13. lipnja ne propustite program Motovunizacija! Najbolje s brda filmova koji svakodnevno od 21:30 sati na veliko platno donosi po jedan festivalski hit. Prikazat će se akcijska krimi drama Anđeo u režiji Luisa Ortege i produkciji Pedra Almodóvara, temeljena na istinitoj priči o Argentincu Carlitosu, najljepšem ubojici u povijesti; talijanska komedija Potpuni stranci Paola Genovesea o grupi prijatelja koji tijekom jedne večere odlučuju razmijeniti mobitele i podijeliti baš sve tajne; (M)učenik, sjajna ruska drama u režiji Kirilla Serebrennikova o mladom fanatiku koji vjerskim citatima i kršćanskom dogmom vodi rat protiv svoje profesorice te Gnjev mirna čovjeka, višestruko nagrađivani španjolski triler u režiji Raúla Arévala.

U sklopu redovitog programa Ljetne pozornice Tuškanac, Prvi red do mora filmova, i ove godine od lipnja do rujna prikazat će se niz recentnih kino-uspješnica. Tijekom lipnja gledamo Rocketman, biografiju Eltona Johna, Prevarantice, remake urnebesne komedije Prljavi pokvareni prevaranti s Anne Hathaway i Rebel Wilson u naslovnim ulogama; Dva lica zakona, akcijsku krimi dramu s Melom Gibsonom i Vinceom Vaughnom; nastavke superuspješnih franšiza: X-Man: Phoenix i Osvetnici: Završnica te akcijski triler u režiji Luca Bessona Anna sa Sashom Luss, Helen Mirren i Cillianom Murphyjem u naslovnim ulogama.

Krajem lipnja i početkom srpnja Ljetna pozornica Tuškanac ugostit će Fantastic Film Festival, a tijekom srpnja Reviju europskog filma i izbor filmova sa Zagreb Film Festivala. U kolovozu uz stalni program Prvi red do mora filmova gledatelje očekuje niz projekcija glazbenih filmova u organizaciji Time Out Croatia i Ljetne pozornice Tuškanac.

Osim filmske ponude, Ljetna pozornica Tuškanac nudi i niz dodatnih razloga za uživanje u hladovini šume Tuškanac. Osvježenje uoči i nakon projekcija filmova potražite u Dogs & Movies Caffeu te u jedinstvenom ljetnom vrtu Pop Up Summer Garden, u sklopu kojeg vas očekuje i bogat glazbeni i kulturni program. Ako tražite skriveni kutak za bijeg od gradske vreve i ljetnih vrućina Ljetna pozornica Tuškanac idealno je mjesto za vas.