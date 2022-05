‘PRLJAVAC’ NAM JE PROKOMENTIRAO RASPAD: Oglasio se jedan član benda kojeg ‘oplakuje’ čitava regija

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon što je čitavom regijom odjeknula vijest da se raspala legendarna grupa Prljavo kazalište, za komentar smo upitali Marka Karačića, basista koji s Prljavcima svira od 2018. godine.

“Mislim da ću sve reći sa citatom nikad prežaljenog Freddieja Mercuryja – The show must go on! Fala i do slušanja srdačno Vaš, Marko Karačić”, poručio je za Dnevno.hr.

Podsjetimo, Osnivači Prljavog kazališta, Tihomir Fileš i Jasenko Houra, više ne razgovaraju, a sudeći po novim događajima, mogli bi završiti i na sudu.

Naime, nakon što su se prošle godine posvađali i završili suradnju, Houra je za 24. lipnja pod imenom Prljavo kazalište dogovorio nastup na Krku. Fileš je, piše Jutarnji list, vlasnik žiga patenta i imena grupe registriranog u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Hrvatske.

“Ja sam u Prljavom kazalištu trideset i tri godine bio ne samo instrumentalist i koautor glazbe kao jedan od aranžera, nego i osnivač i jedini menadžer benda. Sve što se poslovno radilo u vezi pretvaranja benda u brend bilo je pod mojom kontrolom i u isključivo mojoj organizaciji, pa tako i pravo na ime i žig brenda Prljavo kazalište”, izjavio je Fileš za Jutarnji.

Houra je navodno prošle godine počeo snimati album s ostalim članovima Prljavaca, ali bez Fileša i pjevača Mladena Bodaleca, koji je prema pisanju Jutarnjeg naknadno ipak uključen u projekt.